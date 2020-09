China e India vuelven a acordar aliviar tensiones en el Himalaya

(Bloomberg) -- India y China se comprometieron a reducir las tensiones a lo largo de su disputada frontera en el Himalaya después de que sus ministros de Relaciones Exteriores se reunieran el jueves por primera vez desde mayo, cuando comenzó el enfrentamiento.

El ministro del Exterior indio, Subrahmanyam Jaishankar, y su homólogo chino, Wang Yi, coincidieron en que “la situación actual en la zona fronteriza no es del interés de ninguna de las partes”, dijeron en una declaración conjunta después de reunirse al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Moscú organizada por Rusia.

Las naciones “deben cumplir con los acuerdos y regulaciones de asuntos fronterizos existentes, mantener la paz y la tranquilidad en las regiones fronterizas y evitar cualquier acción que pueda agravar la situación”, dijeron.

India y China han estado aumentando desde mayo su número de tropas a lo largo de la frontera de 3.488 kilómetros, conocida como la Línea de Control Real. El enfrentamiento militar de esta semana, en el que se produjeron disparos por primera vez desde 1975, sigue sin resolverse a pesar de las múltiples rondas de negociaciones entre comandantes militares y diplomáticos y de dos llamadas telefónicas entre Wang y Jaishankar.

Las últimas escaramuzas se produjeron pocos días después de que el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, y su homólogo chino, el general Wei Fenghe, acordaran reducir las tensiones después de “discusiones francas y profundas” en Moscú.

Las tensiones fronterizas han llevado a un deterioro de los lazos económicos, e India ha limitado las inversiones chinas, endureciendo el escrutinio de las visas y dejando a Huawei Technologies Co. fuera de las redes 5G. India prohibió la semana pasada 118 aplicaciones chinas, entre ellas el popular juego PUBG Mobile Lite de Tencent Holdings Ltd y el servicio de pagos Alipay. En junio ya había prohibido varias aplicaciones, como el servicio viral de videos cortos TikTok de ByteDance Ltd.

Las diferencias empeoraron después de que India, en su primer movimiento ofensivo desde que comenzó el conflicto, trasladó a miles de soldados a los picos de las montañas para reclamar puntos estratégicos a lo largo de la orilla sur de Pangong Tso, un lago glaciar aproximadamente del tamaño de Singapur, para contrarrestar lo que ve como una intrusión de las fuerzas chinas.

La decisión de tomarse un terreno elevado que antes estaba desocupado revivió las tensiones que se habían calmado desde que en junio 20 soldados indios y un número indeterminado de soldados chinos murieron en un brutal combate cuerpo a cuerpo.

“Los dos ministros de Relaciones Exteriores acordaron que a medida que la situación mejore, las partes deben acelerar la finalización de nuevas medidas de fomento de la confianza mutua para mantener y mejorar la paz y la tranquilidad en la zona fronteriza”, dijeron en el comunicado conjunto.

China dijo por separado que estaba “dispuesta a apoyar un diálogo mejorado entre las tropas fronterizas de ambos países para resolver problemas específicos”.

India ha intentado que las tropas chinas regresen a sus puestos permanentes, según un funcionario con conocimiento de las discusiones, que pidió no ser identificado debido a que no tiene permitido hablar con los medios. La parte china no proporcionó una explicación creíble de su cambio de despliegue a lo largo de la frontera, especialmente en Ladakh, en los últimos meses, dijo el funcionario.

Dados los acontecimientos de los últimos meses, “sospecho que lo mejor es: esperar y mirar” y “ver para creer”, tuiteó Tanvi Madan, investigador principal de Brookings Institution en Washington y autor de un destacado libro sobre cómo China moldeó las relaciones entre Estados Unidos e India durante la Guerra Fría (“Fateful Triangle: How China Shaped U.S.-India Relations During the Cold War”).

Nota Original:China, India Agree Yet Again to Ease Tension on Himalayan Border

©2020 Bloomberg L.P.