Canciller Ebrard asegura que México tendrá la vacuna contra la COVID-19

México, 10 sep (EFE).- El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró este jueves que su país contará con la vacuna contra la COVID-19 porque participa en varios proyectos nacionales e internacionales para hacerse del medicamento lo antes posible.

En el marco de la presentación de resultados de la iniciativa Juntos por la Salud, Ebrard dijo que México está presente en todos los estudios que pueden tener éxito y por ello no le va a faltar la vacuna. "México está en muchos proyectos y vamos a tener la vacuna", insistió.

"No estamos apostando, como decimos, todos los huevos a una canasta, sino que estamos jugando, o estando a tiempo, en muy diferentes proyectos", agregó el canciller mexicano.

Ebrard recordó que todos los proyectos que el Gobierno mexicano ha visto "avanzan, tienen publicación de resultados clínicos y pueden tener éxito y ahí está México, entonces, no nos va a faltar la vacuna".

Sobre el anuncio del laboratorio AstraZeneca de la interrupción temporal de sus ensayos clínicos por la detección de un efecto secundario en uno de los voluntarios, Ebrard explicó que este desarrollo se encuentra en la fase III, por lo que implica el monitoreo de 40.000 personas inoculadas.

Dijo que en esta etapa de los estudios "con un solo caso de algún efecto o reacción, "los protocolos dictan que hay que hacer una pausa, no una suspensión".

En el acto de Juntos por la Salud, se informó que México estará firmando en los próximos días un acuerdo de compromiso de compra anticipada, en la modalidad de compra opcional, con el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX Facility).

El acuerdo le permitirá al país analizar el portafolio de vacunas y, si hay alguna candidata que logre eficiencia, validación y registro global, podrá escoger si la toma o no a los precios ofrecidos, previa evaluación y autorización de la Secretaría de Salud.

Hace una semana, Ebrard dijo que México participaría en la fase 3 de la vacuna rusa contra la COVID-19 en octubre, esto si es aprobada por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Este jueves, México rebasó los 652.000 contagios y se acercó a 70.000 muertos por COVID-19.