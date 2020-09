Biden abrirá la posibilidad de una asociación EE.UU.-Latinoamérica, dice John Kerry

Fotografía cedida por CNN en Español donde aparece el exsecretario de Estado John Kerry durante una entrevista con el canal que se emitirá el próximo domingo 13 de septiembre a las 20.00 horas (00.00 GMT del lunes). EFE/CNN en Español

Miami, 11 sep (EFE).- El exsecretario de Estado de EE.UU. John Kerry aseguró que si el demócrata Joe Biden llega a la Casa Blanca, su política hacia América Latina abrirá "la posibilidad de una nueva asociación en nuestro propio hemisferio" para resolver problemas como la crisis en Venezuela.

"Les garantizo que si Biden gana la presidencia va a estar directa y personalmente involucrado, su administración tendrá una política exterior de la que Estados Unidos pueda estar orgulloso y América Latina le dará la bienvenida, a diferencia de lo que ha ocurrido con la Administración Trump", dijo Kerry en una entrevista con el periodista de Andrés Oppenheimer, de CNN En Español.

La entrevista de Oppenheimer con el político demócrata y el excanciller estadounidense John Kerry sobre cómo serían las relaciones de Estados Unidos y América Latina si Joe Biden ganara las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximo se emitirá el domingo 13 de septiembre a las 20.00 horas (00.00 GMT del lunes).

"Biden como presidente traerá a la mesa las relaciones, el conocimiento de la región y un historial de haber participado en la región. Y su historial habla de la posibilidad de una nueva asociación en nuestro propio hemisferio, que es lo que necesitamos", dijo Kerry, según un adelanto de la entrevista facilitado por el canal de noticias en español.

Sobre Venezuela, destacó que el país suramericano "vive una enorme, enorme crisis humanitaria y la administración Trump tiene un discurso duro, pero no ha hecho nada al respecto".

Kerry habló también del apoyo de Trump al líder opositor Juan Guiadó, al que reconoce como presidente interino de Venezuela al igual que otros 50 gobiernos, para señalar que "no hay coherencia" en su postura y eso está limitando el apoyo necesario a la causa democrática en el país suramericano.

"Lo que pasó en Venezuela es una tragedia. Y lamentablemente, América Latina no se ha unido para enfrentar esta crisis de la manera en que se debería hacer", subrayó.

Kerry opinó que "eso se debe en parte a la irresponsabilidad de la Administración Trump, que oscila entre hablar de invasión y hablar de su audaz apoyo al presidente Guaidó. Y luego, por supuesto, darle la espalda y no hacer nada, o incluso decir cosas positivas sobre (Nicolás) Maduro y su administración".

El que fuera secretario de estado de 2013 a 2017, con Barack Obama como presidente, señaló también que sería "importante" que la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, América Latina y "todo el mundo" mantengan una posición unificada respecto a Venezuela.

En el caso de los países latinoamericanos, "tienen que estar estrechamente unidos, como siameses".

"De lo contrario, es un regalo para Maduro y su pandilla. Y eso simplemente no va a crear el tipo de presión necesaria para cambiar las cosas", agregó.

Habló también de la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cargo para el que sólo ha quedado un candidato, el estadounidense Mauricio Claver-Carone , asesor principal de Trump para América Latina.

"La Administración Trump ha presentado un candidato ideológico y sin las calificaciones necesarias", subrayó.