Azarenka elimina a Serena Williams y jugará contra Osaka la final del Abierto de Estados Unidos

Victoria Azarenka de Bielorrusia en acción frente a Serena Williams de Estados Unidos, durante las semifinales del Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.), hoy 10 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 10 sep (EFE).- La tenista bielorrusa Victoria Azarenka, número 27 del mundo, derrotó este jueves por 1-6, 6-3 y 6-3 a la exnúmero uno del mundo Serena Williams, tercera cabeza de serie, y consiguió el pase a la final del Abierto de Estados Unidos.

La rival de Azarenka, de 31 años, en la final será la japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, y también exnúmero uno del mundo, que en el primer partido de semifinal ganó en tres sets por 7-6 (1), 3-6 y 6-3 a la tenista estadounidense Jennifer Brady, vigésimo octava preclasificada, y alcanzó por segunda vez la final del Abierto de Estados Unidos.

El duelo entre Azarenka y Osaka será el cuarto con ventaja de 2-1 para la tenista japonesa.

Ambas jugadoras podrían haberse enfrentado en la pasada final del Premier 5 de Cincinnati, pero Osaka no se presentó al sufrir un tirón muscular en la pierna izquierda.

El triunfo de Azarenka, que jugará por su tercera final del Abierto después de haber disputado las del 2012 y 2013, que perdió ante Williams le permite también dejar en 18-5 la serie de enfrentamientos que ha tenido ante la exnúmero uno del mundo estadounidense.

La derrota de Williams, de 38 años, que jugó su vigésimo Abierto, la dejó sin la posibilidad de disputar la undécima final y luchar por el séptimo título de campeona y el vigésimo cuarto de Grand Slam que le hubiese permitido empatar con la legendaria Margaret Court como la líder de todos los tiempos.

El partido que duró una hora y 55 minutos, dejó a Azarenka con 24 golpes ganadores contra sólo 17 errores no forzados por 35 y 28, respectivamente, de Williams.

La primera manga se convirtió en un auténtico paseo para Williams, quien disputó su vigésimo Abierto, que dominó todas las facetas del juego y apenas necesitó 34 minutos para ganarla.

Todo parecía que iba a ser un recorrido fácil para Williams en su intentó de volver a la final del Abierto por undécima vez, tercera consecutiva.

Pero todo cambió cuando en el quinto juego de la segunda, Azarenka por fin pudo hacerle a Williams el primer 'break' del partido y ahí todo cambió.

Azarenka rompió en el quinto para el 3-2 y luego hizo el 4-2 con su saque y comenzó a cimentar la remontada en los 35 minutos que duró el set.

El tercero, con el 'momento' del lado de Azarenka, aunque tuvo que superar un 0-30 en su contra con el saque en su poder, pero de nuevo la solidez en su juego desde el fondo de la pista hizo la diferencia a su favor.

Tras ponerse con 1-0 y la confianza que podía siete años después vengarse de las dos derrotas en las finales anteriores, que también se fueron a tres sets, tuvo su reflejó en el 0-40 que salvó en el segundo juego con el servicio en poder de Williams a la que le ganó cinco tantos seguidos y le hizo el 'break' decisivos.

Con el 2-0 luego aseguró el 3-0 y el saque en su poder para a partir de ese momento no fallar, jugar cada vez más segura y poco a poco minar la confianza de Williams que vio que su lucha final para tratar de lograr la remontada fue ya un imposible.

Azarenka, que ahora tiene marca perfecta de 10-0 desde que llegó a Flushin Meadows para disputar el Premier 5 de Cincinnati, con la primera pelota de partido la aprovechó y elevó exultante los bravos en la pista central Arthur Ashe, donde había protagonizado una remontada histórica para ella y frustrante para Williams.