Ayuda adicional por desempleo de Trump termina tras seis semanas

(Bloomberg) -- Se están agotando los fondos para los pagos semanales suplementarios de beneficios por desempleo autorizados a principios de agosto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a que la ayuda estaba limitada a solo seis semanas en el programa temporal.

Bajo el programa de Asistencia para Salarios Perdidos, que utiliza fondos de ayuda en casos de desastre para proporcionar US$300 adicionales a la semana del Gobierno federal a la mayoría de los estadounidenses elegibles para beneficios por desempleo, los estados obtendrán fondos que cubren seis semanas, según un comunicado enviado el jueves por correo electrónico por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés).

Varios estados anunciaron que fueron notificados el miércoles de que los fondos no se extenderían más allá de la semana de beneficios que terminó el 5 de septiembre.

Casi todos los estados y territorios han presentado solicitudes y han sido aprobados, aunque el programa dejó de recibir nuevas solicitudes el jueves, dijo FEMA.

La Administración Trump está buscando formas de extender el programa en lugar de un acuerdo de estímulo aprobado en el Congreso, según un funcionario de la Casa Blanca.

El fin de los pagos adicionales, que se esperaba que duraran de uno a dos meses, hará la vida más difícil para los millones de estadounidenses que dependen de otros beneficios por desempleo en un mercado laboral que, a pesar de la mejora, sigue deprimido en comparación con los niveles observados antes de la pandemia. También amenaza con minar el poder adquisitivo de los consumidores y, por lo tanto, los ingresos de las empresas en toda la economía, mientras que los legisladores siguen estancados por otro paquete de estímulo.

Un informe del jueves mostró que las solicitudes de beneficios estatales por desempleo no disminuyeron como se esperaba la semana pasada, una señal de que persisten las grandes pérdidas de empleos a medida que la nación continúa luchando por controlar el coronavirus.

Trump firmó una acción ejecutiva el 8 de agosto como medida provisional para los estadounidenses desempleados después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo antes de que los US$600 adicionales por semana en beneficios por desempleo expiraran a fines de julio. El programa autoriza a las personas elegibles a recibir pagos suplementarios retroactivos hasta la semana que terminó el 1 de agosto.

Aunque dificultades logísticas, como un proceso de aprobación, provocó un retraso en la recepción del dinero por parte de los estadounidenses. Si bien varios estados al menos ya comenzaron a distribuir la ayuda adicional, muchos estados aún no lo han hecho.

Trump autorizó a FEMA a gastar hasta US$44.000 millones del Fondo de Ayuda por Desastres. Los estados también tenían la opción de complementar la subvención federal de US$300 con US$100 adicionales.

La Casa Blanca no respondió de inmediato una solicitud de comentarios respecto del financiamiento.

