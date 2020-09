Argentina.- Buenos Aires confirma que acudirá a la Corte Suprema de Justicia por el recorte de fondos a la ciudad

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ha anunciado que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de Argentina para que se pronuncie sobre el recorte de presupuesto de la capital para destinarlo a la provincia homónima, ya que considera la medida "inconstitucional".



El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció un aumento de los fondos para la provincia de Buenos Aires tras la inédita protesta policial organizada el miércoles junto a su residencia oficial, a costa de recortar el presupuesto de la capital.



El Gobierno creará un nuevo fondo para redirigir gastos que se destinan actualmente a la ciudad de Buenos Aires. En concreto, supone para la capital una rebaja de un punto del reparto federal de impuestos, unos 35.000 millones de pesos (unos 393 millones de euros).



A juicio de Rodríguez Larreta, la decisión es "errada" e "inapropiada", al tiempo que se ha quejado de no haber sido consultado sobre esta cuestión.



No obstante, ha reivindicado el "consenso" como el "único camino para sacar a Argentina adelante" y ha asegurado que no convertirá las diferencias con el Gobierno en una "disputa personal", ya que "lo último que necesita la gente son políticos peleándose".



"Lamentablemente lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo; se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado, se eligió la división", ha señalado el jefe de Gobierno en una rueda de prensa, recogida por la agencia de noticias Télam.



La medida anunciada por Fernández favorece en última instancia a una administración controlada por el kirchnerista Axel Kicillof. Fernández, sin embargo, alegó en una entrevista radiofónica que se trataba de una decisión "muy hablada" y que se había aplazado por la pandemia de coronavirus. "Nadie se puede sorprender por esto", justificó.



En este sentido, defendió que no busca "jorobar a nadie" y aseguró que ya le había enviado un mensaje a Rodríguez Larreta en el que le instaba a quedarse "tranquilo".