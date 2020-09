AMLO ataca a diario Reforma por vincular a familiar con desfalco

(Bloomberg) -- El presidente de México calificó a uno de los diarios más grandes del país de “pasquín inmundo” después de que vinculara a su cuñada con un escándalo de corrupción.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, atacó al diario Reforma luego de que informara que varios funcionarios de su ciudad natal, incluida su familiar, se vieron obligados a renunciar tras una redada de corrupción. AMLO, como se le conoce al presidente, dice que las acusaciones no han sido probadas.

El viernes, Reforma informó que el alcalde de Macuspana en el estado de Tabasco renunció junto con altos funcionarios luego de que el congreso local dijera que se habían perdido 223 millones de pesos (US$10,5 millones) de fondos. El portavoz de López Obrador dijo que los funcionarios renunciaron por razones no relacionadas.

López Obrador es conocido por criticar precipitadamente a los medios de comunicación que, según él, quieren desacreditarlo. En días recientes ha intensificado sus críticas a varias de las publicaciones nacionales y mundiales más importantes, lanzando púas casi todos los días en sus conferencias de prensa matutinas, en medio de historias poco halagadoras sobre el manejo de México ante la epidemia de coronavirus y acusaciones de corrupción al interior de su Gobierno.

López Obrador dijo en su conferencia de prensa el viernes que el diario Reforma no tiene escrúpulos, es un pasquín sucio, sin ética y sin profesionalismo. También, que si no hay malas intenciones, ¿por qué dedicaría ocho columnas a algo de lo que no hay pruebas?

En la misma conferencia de prensa del viernes, López Obrador dijo que The New York Times y El País no son medios independientes.

Amnistía Internacional ha pedido al presidente que baje el tono de sus críticas, diciendo que crea un “ambiente hostil” en un país con altos niveles de violencia contra los miembros de la prensa.

López Obrador sostiene que su podio es la única forma en que puede combatir la información errónea sobre él. A finales de agosto, quedó a la defensiva después de que surgieran videos que mostraban a su hermano tomando paquetes de efectivo de un operador político estatal en 2015. Sus encuestas han bajado recientemente, incluso si la aprobación se ha mantenido por encima de 50%.

Jesús Ramírez, el portavoz del presidente, dijo el viernes que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, le dijo que no hay informes de desvío de fondos en Macuspana. El presidente pidió a los funcionarios locales que aclaren los hechos y dijo que aún no se ha emitido una denuncia judicial. El Ayuntamiento de la ciudad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

México es el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Al menos tres periodistas han sido asesinados este año en relación directa con su trabajo.

