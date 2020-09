Ágatha Ruiz de la Prada conquista la MBFW con Luis Gasset como testigo de excepción

10/09/2020 Luis Gasset, novio de Ágatha Ruiz de la Prada, ha asistido por primera vez a uno de los desfiles de la diseñadora EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD OSCAR J. BARROSO



MADRID, 11 (CHANCE)



La MBFW ha dado el pistoletazo de salida a una de las semanas más importantes de la moda española. La anteriormente conocida como Pasarela Cibeles, ha puesto el broche de oro a su primera jornada con el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, una de las diseñadoras que nunca defraudan por su imaginación y esa explosión de color tan necesaria en estos tiempos que corren.



Con su novio, Luis Gasset, presenciando por primera vez uno de sus desfiles, Ágatha estaba radiante a la par que muy nerviosa. La diseñadora nos ha hablado de sus proyectos, su relación y de la marcha de su hija Cósima a Londres a estudiar literatura.



- CHANCE: Menudo desfilazo.



- ÁGATHA: Ha sido un día con muchas emociones, estar aquí es un milagro que le debemos a IFEMA, nadie pensaba que íbamos a estar aquí, han anulado todo desde el 10 de marzo y ellos han tenido las narices de aguantar Cibeles pero yo hoy he llorado tres veces porque ver toda la gente que había* de 250 periodistas a 14 es muy salvaje, ha sido muy salvaje. Tenía poco público, me han dado 30 invitaciones. Estoy feliz de poder haber desfilado, empezar la vida normal, vamos a acabar con esto, vamos a empezar con la nueva normalidad, vamos a ser más agradecidos, mejores.



- CH: Había nervios también, era la primera vez que estaba Luis en el público.



- ÁGATHA: Sí pero casi no le he visto, ahora comentaremos.



- CH: Hemos echado de menos a Mila.



- ÁGATHA: Ha estado a punto de venir pero hoy no estaba* era mejor que no viniera. Lo importante es que se cuide y salgamos de esta ya, ha estado apuntito de venir, yo creía que venía. Ella es la reina de los mares.



- CH: Y Alejandra Rubio también.



- ÁGATHA: Alejandra es encantadora pero hoy hemos tenido a Pedroche y otra gente.



- CH: Como madre te da pena que se vaya la niña para Londres.



- ÁGATHA: Me da alegría, ya tiene edad de irse a Londres, la voy e echar de menos pero es una maravilla leer literatura en Londres. Me ocuparé yo de que haga lo mismo que ahora pero desde Londres.



- CH: ¿nuevos proyectos?



- ÁGATHA: Sobrevivir. Es el proyecto de todos.



- CH: Me ha dicho un pajarito que la semana que viene hay un especial tuyo de "Lazos de sangre".



- ÁGATHA: Sí pero yo no lo he visto, esto puede acabar como mi amiga Antonia Dell'Atte* espero que no. En principio son todos muy amigos míos. Me lo paso muy bien con el programa, igual luego me acuesto echa una furia pero no creo. Se me conoce todo, la primera época, la movida madrileña, no tengo ni idea, lo han hecho ellos, yo no puedo decir nada, se han gastado tanto dinero que no puedo decir que no me gusta.



- CH: ¿Estará Luis presente?



- ÁGATHA: Espero verlo con él.



- CH: Habías dicho que Corinna era mala, la invitarías.



- ÁGATHA: Corinna nada, cruz. Corinna no que se ha portado fatal.



- CH: Una boda prontito.



- ÁGATHA: Qué dices.