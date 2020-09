Afganistán.- Francia y Australia protestan por el traslado a Qatar de seis prisioneros talibán

24/04/2020 Prisioneros talibán liberados por el Gobierno afgano POLITICA ASIA AFGANISTÁN INTERNACIONAL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE AFGANISTÁN



Ambos países se quejan porque algunos de los trasladados mataron a ciudadanos franceses y australianos



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Francia y Australia han expresado su malestar en las últimas horas por la decisión del Gobierno afgano de trasladar a Qatar a seis prisioneros talibán en el marco de los esfuerzos previos para el inicio de conversaciones de paz entre Kabul y el grupo armado, que arrancarán este sábado en Doha.



En un comunicado, el Ministerio de Exteriores francés se ha quejado en particular de la "liberación" de Zia Ahmad y Abdulá Gulam Astagir, condenados por asesinar a una trabajadora humanitaria gala que trabajaba para ACNUR.



"Francia recuerda su firme oposición a la liberación de individudos condenados por haber cometido crímenes contra ciudadanos franceses, en particular soldados y trabajadores humanitarios", ha señalado el Quai d'Orsay, recordando que tanto el presidente, Emmanuel Macron, como el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, habían trasladado esta postura a sus homólogos afganos.



En lo que se refiere a las negociaciones de paz, el Gobierno francés se ha mostrado dispuesto a apoyarlas, pero ha dejado claro que estas "deben tener en cuenta los intereses y los derechos de las víctimas del conflicto y del terrorismo en Afganistán". "Estas son las condiciones necesarias para la estabilización duradera de este país y la seguridad de todos", ha recalcado.



Por su parte, Australia se ha quejado en particular del caso del soldado desertor Hekmatulá, responsable del asesinato de tres soldados australianos fuera de servicio en 2012.



En un comunicado conjunto, las ministros de Exteriores y Defensa, Marise Payne y Linda Reynolds, han indicado que los prisioneros van a ser trasladados a un centro de detención en Qatar y que el Gobierno de este país, al igual que Afganistán y Estados Unidos, se han comprometido a "mantenerles confinados y aislados.



"Australia ha mantenido firmemente que Hekmatulá no debe ser liberado" hasta que no haya cumplido plenamente con su condena, han subrayado las ministras, que habían trasladado este malestar tanto a Kabul como a Washington.



Asimismo, han asegurado que Australia no quiere ser un obstáculo para las conversaciones de paz, que apoya "plenamente". "Reconocemos que no hay una solución militar a la violencia en Afganistán" y que "un acuerdo de paz político negociado es la única manera de encontrar una conclusión genuina al conflicto", han asegurado las titulares de Exteriores y Defensa.