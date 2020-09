Victoria Federica celebra su 20 cumpleaños con Froilán y una sorpresa un tanto desagradable

09/09/2020 Victoria Federica, acompañada por su hermano Froilán, sale de casa derrochando estilo el día de su 20 cumpleaños. MADRID, 10 (CHANCE) Lejos de la espectacular puesta de largo con la que hace dos años celebró su mayoría de edad, Victoria Federica ha optado por recibir a los 20 en familia. Y es que a causa de la pandemia del Coronavirus, la hija de la Infanta Elena ha pospuesto su fiesta de cumpleaños y ha pasado este día tan especial de un modo tranquilo y con sus seres queridos. En esta ocasión la sobrina del Rey Felipe VI salió de casa muy bien acompañada por su hermano Froilán para disfrutar de la jornada, pero el día no empezó de la mejor forma posible. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Lejos de la espectacular puesta de largo con la que hace dos años celebró su mayoría de edad, Victoria Federica ha optado por recibir a los 20 en familia. Y es que a causa de la pandemia del Coronavirus, la hija de la Infanta Elena ha pospuesto su fiesta de cumpleaños y ha pasado este día tan especial de un modo tranquilo y con sus seres queridos. En esta ocasión la sobrina del Rey Felipe VI salió de casa muy bien acompañada por su hermano Froilán para disfrutar de la jornada, pero el día no empezó de la mejor forma posible.



Tras llegar al coche nuevo de Froilán - que se sacó el carnet hace escasos días y ya presume de un vehículo de alta gama - que tenían aparcado en la puerta de la casa de la Infanta Elena, ambos se dieron cuenta de que les habían multado y es que, ante la risa burlona de Victoria, su hermano se guardó la multa no sin antes intercambiar una mirada cómplice y divertida con la cumpleañera.



Muy pendiente de su teléfono móvil donde seguramente recibió una gran cantidad de felicitaciones durante el día por su 20 cumpleaños, y con una inmensa sonrisa, Victoria presumió de estilo y elegancia innata una vez más. Y es que la nieta de los Reyes eméritos eligió para la ocasión mini falda vaquera, camisa en beige y unas cómodas zapatillas de deporte.



Exprimiendo al máximo su juventud, la joven goza de una agenda de lo más concurrida. Gracias a su intensa vida social, Vic - como así la llaman sus amigos - conoció a su actual novio, Jorge Bárcenas, durante uno de sus conciertos. Presumiendo de relación siempre que pueden, la sobrina del Rey Felipe y el Dj pasaron los tres meses del confinamiento en una finca de Jaén junto otros amigos.



A pesar de la buena relación que comparte con su abuelo, el Rey Juan Carlos, la joven prefiere seguir con su vida al margen del complicado momento que vive el rey emérito que en estos momentos se encuentra en Abu Dabi. Así, y aunque a buen seguro no ha sido su mejor cumpleaños, hemos visto a Victoria Federica muy feliz, y mejor acompañada imposible, en el día que da la bienvenida a sus 20 años.