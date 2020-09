Uruguayo Montes dice estar sorprendido por el dinamismo del fútbol mexicano

El jugador Kazim Richards (c) del Pachuca disputa el balón con Julián Velázquez (i) y Gonzalo Montes del Querétaro en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca (México). EFE/Archivo

Querétaro (México), 10 sep (EFE).- El uruguayo Gonzalo Montes, centrocampista de los Gallos Blancos del Querétaro del fútbol mexicano, aseguró este jueves estar sorprendido por el dinamismo del balompié del país.

"Lo que más me sorprendió fue la dinámica; es un fútbol que se corre mucho, de ida y vuelta, al cual me he adaptado bien. Me encuentro bien físicamente como para terminar todos los partidos. También fue importante que el grupo ya se conoce y eso nos ayuda a cada uno", expresó en rueda de prensa.

Montes, de 25 años, llegó para este Apertura 2020 a México procedente del Danubio de su país con el que disputó 28 partidos en los que contribuyó con un gol.

Desde la cuarta jornada del torneo, Montes ha sido un recurrente en la alineación de Alex Diego, entrenador de 35 años que lidera a un humilde Querétaro que consiguió victorias ante el Cruz Azul y el América, dos de los tres primeros de la tabla.

En la novena jornada, el Querétaro, que jugó con un futbolista menos desde los últimos 19 minutos, sacó un empate 1-1 en casa del Guadalajara, su primer punto como visitante en el Apertura.

"Tuvimos una evolución mental, tratamos de jugar parecido a lo que hacíamos de local (en donde están invicto). El punto fue de pensar que teníamos que traernos algo de Guadalajara para empezar a sumar de visita y nos enfocamos en ello", reveló Montes.

El uruguayo y Querétaro enfrentarán en la décima fecha del Apertura al León, cuarto lugar en la clasificación, que ha destacado en los últimos torneos en México como protagonista.

"Es un equipo que maneja bien la pelota, que tiene mucha posesión del balón y si bien tiene poco gol, está arriba en la tabla, creo que lo hace un equipo peligroso y hay que tener cuidado", reconoció.

A pesar de que por la pandemia de la COVID-19 los partidos del Apertura se han jugado sin aficionados, Montes siente el apoyo de los seguidores del Querétaro previo a los partidos en su estadio.

"El poco contacto que he tenido (con la afición) es antes de los partidos. Han venido a saludarnos y hacernos sentir su apoyo, eso está bueno, y también por redes sociales la gente te hace llegar su mensaje y casi siempre son de aliento, están contentos con el trabajo que hacemos", concluyó.