Un diamante blanco de 102 quilates a subasta en Hong Kong

Un perfecto diamante blanco ovalado de 102 quilates será subastado el 5 de octubre en Hong Kong por Sotheby's que, confiado en la solidez del mercado, no ha fijado un precio mínimo para la venta.

Sotheby's no ofrece una estimación oficial de precio final para este diamante de exactamente 102,39 quilates de color D y tipo IIa, el máximo en términos de pureza y transparencia.

"Históricamente, los diamantes de este calibre y de este tamaño son vendidos a entre 11 y 33 millones de dólares, así que tomamos eso como abanico", explicó a la AFP Quig Bruning, responsable del departamento de joyería de Sotheby's en Nueva York.

Solo otros siete diamantes blancos de más de 100 quilates (un quilate equivale a 0,2 gramos) y de calidad equivalente han sido vendidos en subasta.

En noviembre de 2017, el mayor diamante jamás presentado en un remate, de 163,41 quilates, fue comprado en Ginebra por 33,8 millones de dólares, incluidos impuestos y comisiones, un récord mundial para la categoría.

Sin embargo ese no es el récord para un diamante. En abril de 2017, el diamante rosa "Pink Star" fue vendido por 71,2 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby's en Hong Kong.

Para esta venta, además de no dar una estimación de precio final, Sotheby's decidió que no fijará una base, precio mínimo por debajo del cual el lote no puede ser vendido.

La casa de subastas tampoco tiene una garantía para la venta, algo que estas empresas suelen hacer para asegurarse de que obtendrán un precio mínimo.

Los coleccionistas podrán comenzar a hacer sus ofertas a partir del 15 de septiembre, y el precio de partida es de un dólar de Hong Kong, o 13 centavos estadounidenses.

"Los diamantes, como cualquier otro objeto, no escapan a las fluctuaciones del mercado", dijo Bruning. "Dicho eso, hemos registrado en estos últimos seis meses una verdadera demanda por joyas y piedras preciosas", añadió.

Pese a la pandemia de coronavirus "el mercado ha estado muy robusto", señaló el experto, y añadió que hay inversores que "buscan quizás un lugar donde colocar su dinero".

Los coleccionistas podrán asistir en persona a la subasta del diamante, tallado a partir de una piedra de 271 quilates extraída de la mina Víctor en la provincia de Ontario, en Canadá.

