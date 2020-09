UE da a Johnson hasta fin de mes para revertir ley del brexit

(Bloomberg) -- La Unión Europea amenazó a Boris Johnson con acciones legales sobre sus planes de romper partes del Acuerdo de Retirada del brexit, dando al primer ministro británico hasta fin de mes para dar marcha atrás.

El bloque también advirtió que el plan del Reino Unido pondría en peligro los esfuerzos para firmar un acuerdo comercial de amplio alcance entre las partes.

“Violar los términos del Acuerdo de Retirada violaría el derecho internacional, socavaría la confianza y pondría en riesgo las negociaciones de relaciones futuras en curso”, dijo la Comisión Europea en un comunicado el jueves. “El Acuerdo de Retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para abordar las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto, que la Unión Europea no dudará en utilizar”.

Johnson se enfrenta a una fuerte reacción negativa de la Unión Europea y de su propio Partido Conservador gobernante después de que su Gobierno dijera que está dispuesto a romper su compromiso con la Unión Europea sobre la frontera irlandesa cuando deje el bloque. La disputa ha aumentado drásticamente el riesgo de que las partes no lleguen a un acuerdo comercial para fin de año, lo que amenaza a las empresas con costos adicionales e interrupciones.

La Unión Europea dijo que, si Johnson no cumple con sus demandas, podría buscar sanciones financieras y de otro tipo.

El proyecto de ley del mercado interior del Reino Unido, publicado el miércoles por la mañana, permitiría a los ministros anular partes del acuerdo del brexit del año pasado para garantizar que las empresas de Irlanda del Norte tengan “acceso ilimitado” al mercado interno del Reino Unido, lo que podría generar obstáculos al comercio con el resto de Irlanda.

Nota Original:EU Gives Johnson Until End of Month to Back Down on Brexit Law

