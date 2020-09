Turquía/Grecia.- Países del sur de la UE advierten a Turquía con nuevas sanciones "si no progresa en la vía del diálogo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los países del sur de la Unión Europea (UE) han advertido este jueves a Turquía con nuevas sanciones "si no progresa en la vía del diálogo" con Grecia para solucionar sus disputas en el Mediterráneo oriental y "no pone fin a sus actividades unilaterales".



"La UE está dispuesta a elaborar una lista de medidas restrictivas suplementarias que podrían ser presentadas ante el Consejo Europeo los días 24 y 25 de septiembre de 2020", han indicado los países participantes en la cumbre --Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre-- en su comunicado final.



En el mismo, han reiterado "su pleno apoyo y total solidaridad" a Chipre y Grecia "ante los ataques repetidos contra su soberanía y sus derechos soberanos, así como las medidas agresivas adoptadas por Turquía", motivo por el que han pedido a las partes a "arreglar sus diferencias a través del diálogo y la negociación".



Los estados participantes han aplaudido además la mediación de Alemania para intentar que Atenas y Ankara retomen el diálogo y han mostrado su satisfacción con la invitación chipriota a las autoridades turcas para abordar la delimitación de las zonas económicas exclusivas y la plataforma continental.



"Pedimos otra vez a Turquía que responda a la invitación del Gobierno chipriota para iniciar negociaciones de buena fe", han resaltado, antes de lamentar que el Ejecutivo turco "no haya respondido a los repetidos llamamientos de la UE para poner fin a sus actividades unilaterales e ilegales en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo".



Por ello, los países firmantes han refirmado su "determinación" a utilizar "todos los medios adecuados de los que dispone la UE para responder a estas acciones agresivas".



El comunicado ha sido publicado horas después de que el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, haya acusado a Grecia de torpedear la mediación alemana para resolver la crisis en el Mediterráneo y asegurara que Ankara está abierta a negociar con Atenas para resolver la crisis en una diálogo sin condiciones previas.



En una intervención ante la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, ha pedido a Grecia que no insista en las condiciones previas y participe en el proceso facilitado por Alemania. Atenas exige para sentarse a negociar que Turquía retire sus buques de aguas reclamadas por Grecia.



"Nosotros apoyamos la mediación de Alemania. Grecia no, ellos van a la zaga. Queremos un diálogo y he aceptado reunirme con el ministro de Exteriores griego pero él lo ha rechazado" ha subrayado el ministro turco, quien también ha recordado que Grecia ha cargado contra el proceso abierto por la OTAN para rebajar las tensiones.



TURQUÍA CRITICA A LA UE



Por otra parte, ha cargado contra la UE, alegando que no tiene jurisdicción sobre competencias territoriales, ni delimitaciones marítimas. Por ello ha tachado la posición europea, en apoyo a Grecia y Chipre, de "injusta" e "incompatible con el acervo comunitario".



"Entendemos el principio de solidaridad, sin embargo nos oponemos a que se use ese principio contra nuestra soberanía", ha señalado Cavusoglu, quien ha pedido que prevalezca el "sentido común" en la cumbre europea del 24 y 25 de septiembre, en la que los líderes de la UE estudiarán sancionar a Ankara si no se aviene a negociar con Atenas.



La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado constantemente en las últimas semanas. Grecia considera que la exploración es ilegal. La Unión Europea también ha condenado las acciones turcas y ha pedido a Ankara que las detenga.



Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma "ilegal" a poca distancia de las islas griegas. Sin embargo, el Gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que tiene derecho a explorar la zona. El Gobierno turco, por su parte, considera que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.