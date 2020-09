Turquía.- Turquía acusa a Grecia de torpedear la mediación alemana para rebajar la tensión en el Mediterráneo

No excluye que el conflicto marítimo acabe en el TPI, aunque recuerda que primero debe haber un acuerdo entre Atenas y Ankara



BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



Turquía ha acusado este jueves a Grecia de torpedear la mediación alemana para resolver la crisis militar en el Mediterráneo, asegurando que Ankara está abierta a negociar con Atenas para resolver la crisis en una diálogo sin condiciones previas.



En una intervención ante la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha pedido a Grecia que no insista en las condiciones previas y participe en el proceso facilitado por Alemania. Atenas exige para sentarse a negociar que Turquía retire sus buques de aguas reclamadas por Grecia.



"Nosotros apoyamos la mediación de Alemania. Grecia no, ellos van a la zaga. Queremos un diálogo y he aceptado reunirme con el ministro de Exteriores griego pero él lo ha rechazado" ha subrayado el ministro turco, quien también ha recordado que Grecia ha cargado contra el proceso abierto por la OTAN para rebajar las tensiones.



Según el jefe de la diplomacia turca, Ankara y Atenas estaban listos para emitir un comunicado conjunto a principios de agosto en el que se comprometían a rebajar la crisis, aunque finalmente no vio la luz porque unas horas antes Grecia firmó un acuerdo marítimo con Egipto, todo esto, según Cavusoglu, a espaldas de Alemania. "Grecia no ha actuado de buena fe y ha perdido su credibilidad ante el proceso impulsado por Berlín", ha asegurado ante los eurodiputados.



SE ABRE A ACUDIR AL TPI



Sobre la opción de que el asunto pueda acabar en el Tribunal Penal Internacional, como ha sugerido el Gobierno heleno, Cavusoglu no ha excluido esta opción, aunque ha recordado que, para que pueda intervenir el órgano con sede en La Haya, primero debe haber un acuerdo bilateral.



"Podemos llegar a un acuerdo para alcanzar una solución a través del dialogo, la diplomacia y la cooperación internacional, pero debe haber un acuerdo negociado entre nosotros dos", ha reiterado.



En su intervención en la Eurocámara, el titular de Exteriores turco también ha aprovechado para cargar contra la UE, alegando que no tiene jurisdicción sobre competencias territoriales, ni delimitaciones marítimas. Por ello ha tachado la posición europea, en apoyo a Grecia y Chipre, de "injusta" e "incompatible con el acerbo comunitario".



"Entendemos el principio de solidaridad, sin embargo nos oponemos a que se use ese principio contra nuestra soberanía", ha señalado el ministro turco, pidiendo que prevalezca el "sentido común" en la cumbre europea del 24 y 25 de septiembre, en la que los líderes de la UE estudiarán sancionar a Ankara si no se aviene a negociar con Atenas.