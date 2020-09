Suu Kyi, excluida de la comunidad de ganadores del Sájarov de la Eurocámara

EFE/EPA/YE AUNG THU / ARCHIVO

Bruselas, 10 sep (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) decidió este jueves excluir a la líder de facto de Birmania (Myanmar), Aung San Suu Kyi, de la llamada Red del Premio Sájarov, por no actuar ante la campaña de represalia del Ejército de este país contra la etnia musulmana rohinyá y aceptar esos "crímenes continuados".

La comunidad agrupa a los ganadores de este galardón, que reconoce actividades sobresalientes en pro de los derechos humanos y que Suu Kyi recibió en 1990 por su defensa de la democracia en plena dictadura en Birmania, aunque solo pudo recogerlo 23 años después, en 2013, tras pasar 15 años privada de libertad.

Desde 2015 lidera de facto su país, muy cuestionada por la represión del Ejército birmano sobre la minoría musulmana rohinyá, con más de medio millón de sus miembros huidos a la vecina Bangladesh.

Su exclusión formal de esta red "responde a su incapacidad a la hora de actuar y su aceptación de los crímenes contra la comunidad rohinyá", según acordaron el presidente de la Eurocámara y los líderes de los grupos políticos.

Fuentes parlamentarias indicaron a Efe que este reconocimiento no se puede retirar porque "se da por una acción concreta y por tanto sigue valiendo en relación con esa acción", pero se puede excluir a un galardonado de la comunidad por no respetar los valores del premio tras haberlo recibido.

El 13 de septiembre de 2017 el pleno del Parlamento reprobó a Suu Kyi por la violencia contra los rohinyás y se planteó "la necesidad de estudiar si el Premio Sájarov puede ser revocado".

En el pasado, este premio ha reconocido a las Madres de Plaza de Mayo (1992), las activistas yazidíes Nadia Murad Basi Taha y Lamiya Ayi Bashar, víctimas de esclavitud sexual perpetrada por el Estado Islámico en Irak (2016), al médico congoleño Denis Mukwege (2014) por su ayuda a mujeres violadas en zona de guerra y al opositor cubano Guillermo Fariñas (2010), entre otros.