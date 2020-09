Salud.-Más cerca de conseguir marcadores que puedan predecir la respuesta del paciente a la inmunoterapia del cáncer

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Un equipo dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH) y la Escuela de Medicina de Harvard (HMS) ha desarrollado un enfoque para ayudar a identificar potenciales marcadores clínicos potenciales que pueden indicar qué pacientes responderán a la inmunoterapia contra el cáncer y cuáles deben tratarse con otras estrategias, según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.



Para muchas personas con diferentes tipos de cáncer, los inhibidores de los puntos de control inmunológico pueden estimular eficazmente su sistema inmunológico para combatir su enfermedad, pero no todos los pacientes se benefician de estos medicamentos.



Para el estudio, los científicos desarrollaron un enfoque mediante el cual implantaron tumores de cáncer de mama en ratones y luego trataron a los animales con inhibidores de puntos de control inmunológicos.



"Primero desarrollamos un modelo de tumor bilateral de resección y respuesta en el que pusimos un tumor de mama en cada lado de la mama del ratón. Luego retiramos uno para evaluar el microambiente tumoral y controlamos la respuesta del otro tumor, no resecado, al bloqueo del punto de control inmunológico, identificando al ratón como un respondedor o no respondedor", explicó ala autora principal Ivy X. Chen, exbecaria posdoctoral de los Laboratorios E.L. Steele de Biología de Tumores de MGH.



Usando este sistema modelo, los investigadores encontraron que los tumores que respondían contenían un mayor número de células inmunes T "citotóxicas" que matan el cáncer y menos número de ciertas células inmunosupresoras al principio del tratamiento.