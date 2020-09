Rocío Carrasco sentencia: "Si está en la lejanía pero es buen padre, esa ausencia no se nota"

31/01/2020 Rocío Carrasco, en el centro del huracán mediático una vez más, aunque ella prefiera no pronunciarse directamente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Rocío Carrasco lo ha vuelto a hacer. En uno de sus momentos más difíciles, a hija de "La más grande" ha reaparecido en el programa en el que colabora habitualmente, "Lazos de sangre" y, ha hablado. No directamente de su vida y la ausencia de relación con sus hijos, Rocío y David Flores, pero sí del hecho de crecer con un padre artista, que suele estar ausente. Y, como no podía ser de otra manera, cada una de sus palabras se estudia al milímetro para sacarle una punta que no sabemos si realmente quiere buscar la mujer de Fidel Albiac.



Anoche, "Lazos de sange" estaba dedicado al inolvidable Paco de Lucía y fue, a raíz de cuestionar cómo los grandes artistas compaginaban su profesión con su paternidad, cuando Rociíto habló, dejando a todos boquiabiertos: "Se habla de madre ausente y me miráis a mi". Y, cuando sin reponernos del susto aún pensando que hablaba de su nula relación con sus hijos Rocío y David Flores, la colaboradora confesaba que "yo la ausencia de mi madre no la he notado. No la he vivido como una cosa humana. Aunque haya ausencia cuando se es padre o madre, no se nota. Eso es lo que me pasaba a mí". Muy sincera y visiblemente nerviosa, Rocío realizaba una reflexión que nos ha dado mucho que pensar: "Si está en la lejanía pero es buen padre, esa ausencia no se nota".



No sabemos si Rocío se referiría con estas palabras a su propio caso y, aunque ausente, se considera buena madre para Rocío y David Flores. También desconocemos si la afirmación que hizo en el plató la periodista Carmen Ro, sería un zasca a Antonio David o a la propia hija de Rocío Jurado, pero nos dejó helados: "Mejor la ausencia de una buena madre que la presencia de una mala madre"



Estas declaraciones llegan justo después de conocer la demanda por la que Carrasco pide 120.000 euros a Antonio David en concepto de daños morales por afirmar en el año 2016 que era una mala madre. Esta millonaria querella, unida a las declaraciones de Carmen Borrego aseguando que Rocío nunca perdonará a su hija, no han hecho más que calentar un ambiente que ya de por sí ascendía día a día de temperatura y que acabará por estallar más pronto que tarde.



Ahora, a su manera, Rocío se ha pronunciado: "Si está en la lejanía pero es buen padre, esa ausencia no se nota". ¿Tendrá respuesta esta demoledora frase por parte de Rocío Flores o la joven preferirá mantenerse al margen y será Antonio David el que hable en nombre de su hija?