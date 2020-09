¿Quién es la influencer española mejor vestida? ¿Laura Escanes o Dulceida? ¡Os lo desvelamos!

10/09/2020 Showroom Prive acaba de publicar un estudio sobre las influencers mejor vestidas de nuestro país y la medalla de oro está entre Laura Escanes y Dulceida EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Con motivo de la celebración de la semana de la moda de Madrid, o lo que es lo mismo, la MBFW, Showroomprive ha realizado un estudio para descubrir a qué influencer española con más de un millón de seguidores consideramos como la mejor vestida. Diferentes estilos a la hora de crear looks, pero una cosa en común, ya que todas ellas saben bien cómo revolucionar las redes, marcando tendencia a través de sus outfits.



Y, tras una ajustada votación en la que la lucha por la primera posición ha estado de lo más reñida - ya que tan solo unas décimas de diferencia separan los primeros puestos de las mejor vestidas - las grandes triunfadoras han sido Laura Escanes, Dulceida y Rocío Osorno. La población ha premiado a estas tres influencers por los looks únicos que siempre comparten en sus redes sociales. Os desvelamos las claves para que, si lo deseas, puedas presumir de tener el mismo estilo que las ganadoras del ranking de las mejor vestidas.



Laura Escanes, primera en la lista con un 13.84% de los votos, se lleva el título de influencer mejor vestida de nuestro país. Siempre con la premisa de la naturalidad y la sencillez por delante, en el armario de la mujer de Risto Mejide nunca faltan prendas como los jeans rectos, los tops, las chaquetas de punto o los vestidos fluidos con diseños estampados. La sofisticación y la versatilidad de todos y cada uno de sus estilismos, la posicionan como el icono fashion número uno a seguir del 2020.



En segundo lugar, Dulceida, con un 12,84%. La catalana se atreve con las tendencias más punteras del momento, no tiene miedo a arriesgar y, en consecuencia, sus looks se vuelven virales. Aida Doménech tiene un estilo altamente personal, caracterizado por su frescura y originalidad. Los trajes pantalón de corte oversize, las sudaderas anchas o las prendas llamativas con detalles singulares como plumas o flecos, son algunas de las propuestas con las que sorprende e inspira a sus casi tres millones de seguidores.



Y, cerrando el podio, Rocío Osorno. La diseñadora sevillana cierra el top 3 de la lista con un reseñable porcentaje del 12,70%. ¿Por qué sus looks no dejan de acumular likes en Instagram? Por su estilo propio, que oscila entre lo elegante y lo clásico, con muchos adeptos. Los vestidos de volantes, los jerséis extra grandes o los abrigos de corte masculino nunca faltan en su vestidor pero, sin duda, es con sus fabulosos trajes y vestidos de noche con los que arrasa por completo.



Completando el top ten de nuestras influencers mejor vestidas encontramos en cuarto lugar a María Pombo, Alexandra Pereira en quinto, Gala González en sexto, Verdeliss en séptimo, Collage Vintage en octavo, Paula Gonu en noveno y, por último y cerrando la lista, Jessica Goicoechea.



Sin duda, una lista con la que calentar motores en una de las semanas más importantes para la moda española, y en la que seguro que muchas de nuestras influencers se dejan ver paseando palmito por el recinto de Ifema, donde se está celebrando la MBFW.