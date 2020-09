12/08/2020 ¿Qué hacen un burro y un caballo en la casa de Amador Mohedano?. MADRID, 10 (CHANCE) Amador Mohedano permanece atrincherado en su finca de Chipiona en plena batalla mediática entre Antonio David y Rocío Flores y Las Campos, íntimas amigas de Rocío Carrasco. Mientras Carmen Borrego asegura vía exclusiva que la mujer de Fidel Albiac "jamás perdonará a su hija", acabamos de conocer que Rociíto ha interpuesto una demanda contra el padre de su hijo, por la que le pide 120.000 euros por acusarla de mala madre en el año 2016. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Amador Mohedano permanece atrincherado en su finca de Chipiona en plena batalla mediática entre Antonio David y Rocío Flores y Las Campos, íntimas amigas de Rocío Carrasco. Mientras Carmen Borrego asegura vía exclusiva que la mujer de Fidel Albiac "jamás perdonará a su hija", acabamos de conocer que Rociíto ha interpuesto una demanda contra el padre de su hijo, por la que le pide 120.000 euros por acusarla de mala madre en el año 2016.



Amador Mohedano, que recientemente se mostró muy crítico no sólo con su sobrina - por la ausencia de trato con Rocío Flores y con el resto de la familia - sino también con María Teresa Campos, de momento no se ha pronunciado sobre las novedades en esta cruenta guerra que parece no tener fin.



Sin embargo, aburrirse no se aburre, ya que ahora se dedica a la cría de animales. Y es que hemos visto cómo un operario de "La más grande" metía a un caballo y a un pequeño burrito en la finca donde reside el hermano de Rocío Jurado. ¿Para qué querrá Amador al equino y al burro?



Todavía no lo sabemos, pero no dudéis que pronto ¡os lo descubriremos! Mientras tanto, no te pierdas el siguiente vídeo en el que podemos ver a los nuevos "amigos" del ex de Rosa Benito.