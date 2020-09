Portaltic.-Bytedance mantiene conversaciones con EEUU para evitar la venta de TikTok

08/01/2020 Logo de TikTok. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TIKTOK



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Bytedance, la compañía china propietaria de la red social TikTok, mantiene conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos sobre posibles acuerdos para evitar una venta completa de sus operaciones en el país, según personas familiarizadas con el asunto.



A principios de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno prohibiría la aplicación de TikTok en su país a partir del próximo 15 de septiembre si no alcanza un acuerdo de venta sobre sus operaciones en el país antes de esa fecha.



Las conversaciones entre ByteDance y el Gobierno de Estados Unidos se han llevado a cabo durante meses, aunque ahora se han vuelto más urgentes a medida que se acerca el 15 de septiembre, según ha informado el diario The Wall Street Journal.



Según fuentes citadas por el diario, al menos uno de los principales inversores de TikTok se reunió recientemente con representantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para discutir la seguridad de los datos.



Desde el anuncio de Trump, algunas empresas estadounidenses habían realizado ofertas para comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, como Microsoft y WalMart, que se han unido para hacer una oferta conjunta, mientras Oracle está considerando una propia. La última en unirse a esta lista es su rival, Triller.



Por su parte, China anunció a finales de agosto una serie de restricciones a las exportaciones de tecnología, que incluyen dos tecnologías que podrían afectar directamente a la red social: interfaces interactivas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) y recomendaciones y notificaciones personalizadas basadas en el análisis de datos.



Estas nuevas normas impuestas por el Gobierno chino podrían frenar la venta de operaciones de TikTok en Estados Unidos, ya que Bytedance tendría que solicitar un permiso para vender el uso de cualquier tecnología a una entidad extranjera, algo que no lograría antes de la fecha fijada por Estados Unidos.



ByteDance afirmó más tarde que cumpliría las nuevas restricciones impuestas por China sobre las exportaciones de tecnología, a pesar de que puedan afectar a la venta de su negocio en Estados Unidos.



TikTok también presentó ante los tribunales federales una denuncia para impugnar la decisión por parte del Gobierno estadounidense de prohibir la aplicación en el país "sin evidencia que lo justifique" y poniendo en peligro miles de empleos.