Policía: tasa de homicidios en Nicaragua es de 8 por cada 100.000 habitantes

Managua, 9 sep (EFE).- La tasa de homicidios en Nicaragua cerró en 8 por cada 100.00 habitantes en los últimos 12 meses, hasta julio pasado, el índice más bajo entre los países de Centroamérica, informó este miércoles el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz.

"Nicaragua mantiene la tasa de homicidios más baja de Centroamérica: ocho cada 100.000 habitantes. Dos veces menor que el promedio de la región, que es de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes", dijo el jefe policial durante el acto del 41 aniversario de constitución de la Policía Nacional, que encabezó el presidente del país, Daniel Ortega.

Sostuvo que Nicaragua continúa siendo un referente en América Latina por sus niveles de seguridad y que en el país no existen maras o pandillas, ni carteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico.

"En nuestro país no se han registrado en este año delitos de secuestro, ni de sicariato", aseguró.

Asimismo, indicó que de septiembre de 2019 a agosto pasado decomisaron 4,67 toneladas de cocaína, 3,66 toneladas de marihuana y 100.988 plantas de marihuana.

En ese mismo periodo también desarticularon 17 agrupaciones dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado, y detuvieron a 4.850 personas ligadas a esos delitos, entre ellos 53 de otras nacionalidades.

El jefe policial detalló, además, que decomisaron 21,1 millones de dólares, así como 322 armas de fuego.

Asimismo, dijo que entregaron a 11 personas de otras nacionalidades por requerimientos de organismos policiales de otros países, algunos con nota roja de la Policía Internacional (Interpol): tres a Estados Unidos, dos a El Salvador, dos a Honduras, uno a Rumanía, uno a Costa Rica, uno a Panamá, y uno a Colombia.

Durante el acto, el presidente Ortega otorgó la orden "Augusto C. Sandino" en el Máximo Grado, Batalla San Jacinto, a la Policía Nacional, y ascendió a comisionados generales a siete comisionados mayores, entre ellos a Juan Valle, sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.

Ortega impuso los nuevos grados a los jefes policiales durante un acto celebrado en la "Plaza de la Revolución", en Managua.

En su discurso, Ortega recordó los orígenes sandinistas de la Policía Nacional.

La Policía Nacional de Nicaragua fue fundada el 5 de septiembre de 1979 con el nombre de Policía Sandinista, en sustitución de la Guardia Nacional.

El cuerpo policial de Nicaragua nació a raíz de la revolución popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979.