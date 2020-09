¡Pillamos a Maite Galdeano con su nuevo novio!

28/02/2019 Maite Galdeano ha recuperado la ilusión al lado de un misterioso conductor de VTC EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Maite Galdeano acaba de pasar unos divertidos días de descanso en Ibiza con sus hijos, Cristian y Sofía Suescun, y su "yerno", Kiko Jiménez. Sin embargo, lejos de llegar relajada de la isla pitiusa, la navarra viene con ánimos renovados y dispara no sólo contra su primogénito, al que aun tiene que domar, sino también contra la niña de sus ojos, a la que llama poco menos que vaga ante nuestras cámaras.



- CHANCE: Bueno, Maite. ¿Qué tal?



- MAITE: ¡Uh! Me lo he pasado que se ha quedado la gente llorando, echándome de falta a mí. Hombre, la verdad es que era la alegría de la casa.



- CH: Te hemos visto además con Cristian.



- MAITE: Sí, con Cristian. Hace falta domarlo mucho y tal, pero...



- CH: Después de todo lo que habéis hablado y le has dicho, ¿cómo han sido estas vacaciones juntos?



- MAITE: Sí, muy bien, pero lo tengo que enderezar todavía.



- CH: ¿Y él quiere dejarse enderezar?



- MAITE: Pues no lo sé. No está mucho por la labor.



- CH: ¿No le importa todo lo que dices de él?



- MAITE: No le importa. A ver, bueno, ya lo hablaré y tal, pero es muy complicado. Mucha tarea.



- CH: Oye, también has dejado allí a Sofía.



- MAITE: Sí, la he dejado allá y ella verá lo que hace. La verdad que cómo siga así también mal porque está comiendo demasiado, que me parece muy bien, y bueno.



- CH: ¿No te parece bien cómo está llevando la relación?



- MAITE: La relación no la voy a comentar de momento, ¿vale? Pero no me parece bien que esté tan pancha tantos días. Eso va en contra de mi filosofía de vida. No me gusta tan repanchigada y tanto comer a todas horas. Tiene que espabilar. Hay otras cosas como bailar y cantar.



Además, hemos sido testigos del reencuentro de Maite con su nuevo amor, un conductor de Cabify con el que se muestra feliz e ilusionada ante nuestras cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras imágenes de la creadora de "La papela del camión" con su novio!