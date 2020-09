Paraguay insta a Argentina a proteger sus sedes consulares tras las protestas

Un grupo de manifestantes fue registrado este miércoles al expresar su repudio por el asesinato de dos niñas argentinas en un operativo de las fuerzas militares paraguayas contra la guerriila Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires (Argentina). EFE/Aitor Pereira

Asunción, 10 sep (EFE).-Paraguay instó este jueves a Argentina a proteger las representaciones consulares paraguayas en ese país tras los daños causados en algunas de esas sedes por manifestantes que repudiaron la muerte de dos niñas argentinas en un enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con la guerrilla EPP.

En un comunicado, la Cancillería paraguaya condenó los hechos producidos hoy en el consulado en la ciudad Argentina de Resistencia, en el que según la fuente "se causaron daños materiales, se profanaron Símbolos Nacionales y se expresaron improperios contra el Estado Paraguayo".

La Cancillería dijo que se trata de hechos "absolutamente inaceptables" que "constituyen una afrenta a la dignidad de la República del Paraguay en territorio argentino".

Y equiparó ese hecho a otro ataque a la sede de la embajada paraguaya en Buenos Aires el pasado martes.

En ese sentido, la Cancillería señaló que ha resuelto convocar al embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Peppo, "a los efectos de transmitir formalmente este reclamo".

Las protestas en la sedes paraguayas en Argentina están motivadas por la muerte de dos niñas argentinas de once años la pasada semana en el norte de Paraguay, en choques entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el cuerpo que combate a esa guerrilla.

El Ejecutivo afirma que las niñas nacieron en Paraguay y que crecieron en Argentina, desde donde salieron en noviembre pasado para visitar a sus padres en el campamento guerrillero.

Asimismo señala que las niñas tomaron parte en los enfrentamientos y responsabiliza de sus muertes al EPP por reclutar en sus filas a menores, apuntando a que serían hijas de algunos de sus líderes.

Sin embargo, grupos paraguayos proderechos humanos criticaron al Gobierno el no tener en cuenta esa presencia de menores si conocía ese dato.

Otros elementos que se volvieron contra el Gobierno paraguayo fue la actuación de la Fiscalía, que ordenó el entierro de las menores sin haber sido identificadas, así como la destrucción de la prendas que vestían, con el protocolo ante la COVID-19 como argumento.

Esa sepultura estuvo precedida de un examen forense de urgencia que estableció las edades de las víctimas entre 15 y 17 años.

Sin embargo, los datos aportados por la Cancillería argentina motivaron su exhumación y el traslado de los cuerpos a Asunción para un segundo análisis, que determinó que tenían once años.

Argentina exigió además a Paraguay una investigación de esas muertes.

En la zona fue secuestrado este miércoles el exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, presuntamente por el EPP, según apuntó el Gobierno.