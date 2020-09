Órgano de control incumple propia meta de diversidad de género

(Bloomberg) -- El regulador financiero de Gran Bretaña no logró aumentar su proporción de personal femenino en altos cargos, según su último informe de diversidad.

La Autoridad de Conducta Financiera, que ha hecho de la diversidad una prioridad para las firmas que supervisa, informó que solo 40% de sus líderes en altos cargos eran mujeres a fines de marzo, sin cambios respecto del mismo mes de 2019 y sin alcanzar el objetivo de 45% para este año. Su objetivo es que las mujeres constituyan la mitad del personal superior dentro de cinco años.

A principios de este año, el director ejecutivo entrante del regulador, Nikhil Rathi, puso a la industria financiera sobre aviso respecto a que debe aumentar la diversidad y dijo que la Autoridad de Conducta Financiera podría revocar los nombramientos de alto nivel en empresas que no muestren suficiente progreso.

El organismo de control logró un mayor avance en la diversidad étnica, superando su objetivo de 8% para el personal negro en altos cargos y de minorías étnicas, alcanzando 10% este año. Tiene como objetivo llegar a 13% para 2025.

