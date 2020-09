Miranda rescata el electropop de sus inicios para celebrar 20 años de carrera

Fotografía cedida hoy por Sony Music en la que se ve a Alejandro Sergi y Juliana Gattas, miembros del grupo de pop argentino Miranda!. EFE/Sony Music

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- Camino de cumplir dos décadas sobre los escenarios, Alejandro Sergi y Juliana Gattas, miembros del grupo argentino Miranda!, rescatan el sonido electrónico de sus comienzos para hacerse "una suerte de homenaje" con un disco de canciones nuevas con las que quieren sonar más a ellos que nunca.

"En lugar de hacer nuevas versiones de los 'hits' con invitados, porque se vienen los 20 años, la otra opción que se nos ocurrió era hacer nuevas canciones inspiradas en las viejas", cuenta a Efe 'Ale', que, como parte del plan, ha recuperado su icónico falsete para cantar junto a 'Juli' en "Luna de papel", cuarto adelanto que ya se conoce de su octavo álbum, que esperan publicar antes de fin de año.

De hecho, Ese trabajo, que de no haber existido el coronavirus, ese trabajo ya estaría a la venta y en el que colaborará algún artista español que no desvelaron, será diferente.

"Estamos autocelebrándonos, es una suerte de homenaje a nosotros mismos. El rescatar nuestro sonido y revisitarnos", agrega el compositor, de 48 años, en una entrevista por videollamada junto a su compañera.

"MIRANDA SACA LO MEJOR DE MÍ"

La banda no está dispuesta a que la pandemia les trastoque más planes: El viernes pasado hicieron en un estadio de Buenos Aires su primer gran concierto en vivo desde que comenzó el aislamiento social, que aunque no tuvo público físico fue transmitido por streaming.

"Siempre buscamos tener todo 'hits', canciones que se trasladen muy bien al 'playlist' de los shows", sentencia ella, que además de cantar vuelca su creatividad en la estética del grupo: "Miranda saca lo mejor de mí. Hace que haga las cosas mejor", comenta.

En sus discos siempre buscaron variar "tímbricamente, líricamente y rítmicamente" respecto a los anteriores, y eso les había llevado, principalmente desde "Es imposible" (2009), a introducir más guitarras y batería acústica y no tantos sintetizadores y a Sergi a cantar más grave para diferenciarse del montón de canciones "agudas" que ya tenían.

Sin embargo, en el nuevo álbum, que aún no tiene nombre, quieren sonar "más a Miranda que nunca".

EL BRILLO Y EL GLAMOUR

Tras estrenar en los últimos meses "Me gustas tanto", "Un tiempo" y "Casi feliz" -banda sonora de la serie de Netflix del mismo nombre-, llega ahora "Luna de papel" -inspirada en el filme de Peter Bogdanovich de 1973-, con música compuesta con Cachorro López y letra de Alejandro.

"Me gustó el título y vi que los protagonistas eran una pareja también de hombre mayor y niña. No es el caso, pero bueno, chico y chica viajando por el mundo haciendo negocios sospechosos. De alguna manera irónica sentí un paralelo con nosotros", reconoce el músico.

En cuanto al videoclip se filmó en la casa de Juli.

"En este caso fue un desafío, porque fue hacerlo con protocolos de distancia (...) y pudimos despertar una fantasía que estaba ahí retozando, del Miranda! más discotequero y del brillo, el glamour", explica la intérprete, de 42 años.

Ya el video de "Casi feliz" lo habían hecho desde sus casas, pero con una incertidumbre que ahora dejan atrás.

"Ya estamos en que pase lo que pase, vamos a hacer lo que nos gusta y nos sale, que es esto, el electropop", enfatiza Juliana, que ha redescubierto, por la pandemia, el valor de hacer las cosas uno mismo.

"Me gusta que gracias a las circunstancias hayamos vuelto, tanto en sonido como en imagen, a trabajar más controladamente y con más decisión", asevera.

REINTERPRETAR EL POP

20 años dan para mucho. En el caso de Miranda! -nombre que homenajea al actor argentino Osvaldo Miranda- para sacar siete discos e inundar con sus coloridas canciones Latinoamérica y España.

"Ya estamos festejando desde el año pasado. Los 20 años son el año próximo, pero de algún modo ya lo estamos palpitando, sintiendo...", comenta Ale, que huye de la nostalgia.

"Porque nostalgia es pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros no pensamos eso. Es recordar el pasado con alegría y proyectarnos desde ahí hacia lo que viene", agrega.

A su juicio, Miranda! -que durante varios años tuvo varios componentes más y publicó su primer disco, "Es mentira", en 2002- tiene como mérito principal haber conseguido cambiar la percepción del pop en Argentina.

"Antes, los grupos de música pop eran grupos que solamente surgían de la TV, o de casting, o se podían arreglar... y nosotros empezamos a hacer un grupo con el mismo espíritu musical y estético pero haciendo el circuito del rock", señala Sergi, que conoció a Gattas por amigos en común y empezaron como dúo de "covers" de jazz antes de fundar el grupo en 2001.

"Para nosotros, el pop también era 'underground' y contracultura, y algo distinto, y en muchos casos bastante más agitador que el rock, que se había vuelto un poquito reiterativo", matiza.

"SOMOS COMO HERMANOS"

Su historial de éxitos, según las escuchas de Spotify, lo encabezan "Perfecta", de 2007 -que grabaron también junto a Julieta Venegas-, "Don", de 2004 -donde suena la famosa frase 'es la guitarra de Lolo'- y "Yo te diré", del mismo año.

"Para mí, Alejandro es el mejor compositor de canciones que he conocido", destaca Juliana. Y su compañero contesta: "Yo la siento como mi complemento ideal, somos como hermanos, más que hermanos".

Y con su siempre joven estética y sonido, no descartan seguir sobre los escenarios muchos años más.

"Yo me vuelvo loco cuando lo veo a Paul McCartney o Mick Jagger, Cuando veo esa pasión. (...) Yo quisiera llegar con esa energía e ímpetu", declara Ale.

"Yo creo que llegamos, pero si no llegamos, siempre está la gran Daft Punk -en referencia al dúo francés peculiar por llevar las cabezas cubiertas-, que podemos idear cosas relindas y poner a dos con cascos", concluye ella entre risas.