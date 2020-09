Más del 70 % de los españoles confía en la "importancia" de las vacunas

Más del 70 % de los españoles considera que las vacunas son "importantes" y más de la mitad confía en su "seguridad" y "efectividad". EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Londres, 10 sep (EFE).- Más del 70 % de los españoles considera que las vacunas son "importantes" y más de la mitad confía en su "seguridad" y "efectividad", según revela una nueva investigación internacional sobre la confianza en las vacunas difundida este jueves por "The Lancet".

En rasgos generales, el estudio halla que la confianza ciudadana en esta práctica varía ampliamente entre países y regiones de todo el mundo y observa que hay indicios de que podría estar mejorando en algunas partes de Europa.

Asimismo detecta que en varios países que experimentan inestabilidad política y extremismos religiosos están notando un creciente escepticismo ante la seguridad de la vacunación y alerta de que la propagación de la desinformación por internet amenaza los programas mundiales de inmunización.

Heidi Larson, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, al frente del equipo investigador, considera que ante amenazas emergentes como la COVID-19 es "vital" supervisar regularmente las actitudes ciudadanas para identificar países y grupos donde es necesario reforzar esa confianza.

La investigación, que analiza tendencias globales en 149 países entre 2015 y 2019, se basa en datos de más de 284.000 adultos mayores de 18 años, a los que se cuestionó su parecer sobre la importancia, seguridad y efectividad de las vacunas.

Precisamente la confianza en la inmunización es un problema sanitario global de importancia creciente, incluido en 2019 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las diez mayores amenazas contra la salud global.

Para Larson, "una de las principales amenazas a la resistencia a los programas de vacunación global es la rápida propagación de la desinformación".

El equipo investigador empleó modelos con los que estimar las tendencias en las percepciones sobre seguridad y efectividad y la importancia de la vacunación en niños.

Se tuvieron en cuenta las relaciones entre cada país y su demografía (considerando factores como la edad, sexo y creencias religiosas); socioeconómicos (como ingresos o educación) y la fuente de confianza (familia, amigos, profesionales sanitarios).

En países de la Unión Europea (UE) se observaron pérdidas significativas recientes en la confianza en la seguridad de las vacunas en Polonia, donde se pasó del 64 % de participantes convencidos de que estas son seguras en noviembre de 2018 a un 53 % en diciembre de 2019.

Por contra, se vio que está creciendo en otros países como Finlandia, Francia, Italia, Irlanda y el Reino Unido.

En el caso de Francia, donde la confianza ha sido baja de manera persistente, se ha notado un aumento en ese periodo, del 22 % al 30 %, mientras que en el Reino Unido se ha detectado un incremento del 47 % al 52 % en noviembre de 2019.

En cuanto a España, según se aprecia en uno de los gráficos del estudio, algo más de un 50 % de la población -entre el 50 % y el 59,9 % - se mostró, en noviembre de 2015, "muy de acuerdo" en que las vacunas son seguras, un resultado que no varió tres años después.

Además, entre un 70 % y un 79,9 % de españoles las consideró importantes en 2015, una actitud que se mantuvo invariable en noviembre de 2018; mientras que entre el 50 y el 59,9 % opinó, tanto en 2015 como en 2018, que son efectivas.

Por otro lado, se registraron incrementos sustanciales en seis países (Afganistán, Azerbaiyán, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Serbia) de personas que no consideran que vacunar sea seguro o que se oponen activamente a esa práctica.

Los investigadores tildan de "tendencia preocupante" esas subidas, que son reflejo de tendencias de inestabilidad política y extremismo religioso. En Afganistán, por ejemplo, se pasa de un 2 % en 2015 a un 3 % en 2019.

El análisis observó además que la confianza en general en las vacunas decayó en Indonesia, Filipinas, Pakistán y Corea del Sur y encuentra que la confianza en su importancia, más que en su seguridad o efectividad, es el factor más fuertemente vinculado con el empleo de vacunas.