Maldivas exige a los turistas que lleguen al país con pruebas PCR negativas

Malé, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Maldivas ha impuesto a partir de este jueves la obligatoriedad de presentar resultados negativos de exámenes PCR, para descartar la COVID-19, a todos los turistas que lleguen al archipiélago del sur asiático como un modo más efectivo de controlar la pandemia.

La prueba PCR debe realizarse dentro de un máximo de 72 horas antes de la entrada al archipiélago a partir de hoy, informó el Ministerio de Turismo maldivo.

La autoridades explicaron que la medida servirá para reducir y vigilar la propagación de la enfermedad, que ha sido hasta ahora un reto para el Gobierno debido a la complejidad de la geografía del país, formado por 1.190 pequeñas islas coralinas, de las que sólo 198 están habitadas.

Hasta ahora, "los turistas no tenían que presentar un certificado negativo, por lo que estamos teniendo dificultades para rastrear los casos importados de COVID-19. Esta es una de las principales razones por las que se tomó la decisión", dijo a Efe la subdirectora del Ministerio de Salud, Thasleema Usman.

La medida también se tomó para garantizar que ningún turista propague la enfermedad en las islas habitadas por locales, ya que las casas de huéspedes reabrirán el próximo 15 de octubre.

"Los turistas que llegan a los centros turísticos viven dentro de su propia burbuja. Pero no podemos decir lo mismo de las casas de huéspedes que operan en islas habitadas", afirmó Thasleema.

Según la subdirectora, el Gobierno confía en que la nueva medida no represente una caída en la llegada de turistas, ya que algunas aerolíneas también exigen resultados negativos de PCR antes de volar.

"Este paso garantizará aún más la seguridad de los turistas que viajan a Maldivas", aseguró.

La nación de unos 500.000 habitantes ha registrado hasta ahora más de 8.700 casos de COVID-19, con 29 muertes.

El archipiélago que recibió el pasado 15 de julio al primer grupo de turistas, tras casi cuatro meses de cierre total, ha casi cuadriplicado el número de casos desde que se reabrieron las fronteras para los visitantes.

Como parte de los incentivos ofrecidos entonces por las autoridades para reactivar al sector, del que depende su economía, estaba la posibilidad de solicitar el visado de turista a la llegada, y el poder viajar sin necesidad de presentar la prueba PCR.