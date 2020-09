Los casos y muertes por COVID-19 dentro del promedio en Florida

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 10 sep (EFE).- Florida contabilizó este jueves 2.583 casos nuevos y 211 muertes más por COVID-19, en medio de informaciones positivas en el terreno del empleo y señales de que algunos condados están listos para reabrir más su economía.

Con las cifras facilitadas hoy la cuenta del nuevo coronavirus en el "estado del sol" subió a 654.731 contagios confirmados desde el 1 de marzo y 12.482 muertes, incluyendo 156 de personas no residentes en Florida, según el Departamento de Salud estatal.

La prevalencia de la enfermedad ha ido remitiendo a partir de agosto, después de un repunte que tuvo su punto culminante en julio, y en la zona del sureste del estado, la más afectada, se anuncian medidas para avanzar en la normalización.

Las autoridades del condado Palm Beach, el tercero con más casos de todo Florida, estudian entrar en la Fase 2 de la reapertura, y en Miami-Dade, el epicentro, este miércoles se anunció que el toque de queda entrará en vigor más tarde y abrirán lugares de ocio como el zoológico.

Aunque las cifras son mucho más bajas que en julio, cuando llegó a haber 15.300 casos nuevos y 276 muertes en un día, y el índice de positivos se mantiene por debajo del 10 %, aun no se ha logrado que loss contagjos diarios se mantengan por debajo de los 2.000 continuadamente.

Las muertes tampoco se logra controlarlas por debajo de 100 al día.

De las 211 muertes contabilizadas por el Departamento de Salud este jueves, 49 se produjeron en Miami-Dade, 14 en Broward y 9 en Palm Beach, que sumaron, respectivamente, 461, 173 y 110 nuevos casos confirmados de COVID-19.

El acumulado de Miami-Dade llega así a 162.894 casos y 2.789 muertes, mientras Broward suma 73.869 contagios y 1.258 fallecimientos.

En el terreno económico, la buena noticia es que tanto las solicitudes semanales del subsidio por desempleo presentadas por personas que llevan en esa situación desde hace tiempo como las de nuevos desempleados disminuyeron en Florida durante la semana que concluyó el 5 de septiembre respecto a la anterior.

En la semana en estudio los solicitantes del subsidio por primera vez fueron 36.541 y los que renovaron la solicitud, 368.466, lo que significa más de 9.000 menos en el primer caso y más de 87.000 menos en el segundo que en la semana anterior.

El índice de desempleo en Florida se situó en julio pasado en un 11,3 %, un aumento de casi un punto respecto a junio que afectó especialmente al sector de ocio y hostería, según cifras oficiales.

El Departamento de Oportunidad Económica del estado aún no divulga el índice de agosto.