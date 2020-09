La Procuraduría de Brasil prorroga la Lava Jato en Curitiba hasta enero de 2021

Una mujer sostiene un cartel en una caravana a favor a la operación Lava Jato en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Sao Paulo, 9 sep (EFE).- La Procuraduría General de la República de Brasil prorrogó hasta enero próximo los trabajos del grupo de fiscales al frente de la operación Lava Jato en Curitiba, la ciudad donde nació la mayor operación contra la corrupción de la historia de Brasil, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La Fiscalía señaló en un comunicado que las labores de todos los 14 fiscales que actúan en el grupo de trabajo especial en la capital regional del estado de Paraná fueron prolongadas por cuatro meses más, hasta el 31 de enero de 2021, aunque el grupo había solicitado una prórroga de un año.

Un total de 13 fiscales seguirán con las investigaciones sobre los millonarios desvíos destapados en el seno de la petrolera estatal Petrobras bajo el comando de Alessandro Oliveira, quien relevó en el cargo de fiscal jefe a Deltan Dallagnol hace una semana.

La Procuraduría también aceptó el pedido de que 11 de los 14 fiscales puedan dedicarse exclusivamente a la operación en Curitiba, cuyas actividades serían terminadas mañana jueves si no fuera la prórroga.

"La providencia busca permitir que el fiscal natural (Oliveira) tenga protagonismo en la actual decisión en cuanto a la plantilla y al tiempo de la actuación conjunta, así como familiarizarse con los miembros que lo auxilian", destacó el vicefiscal general de Brasil, Humberto Jacques de Medeiros, citado en el comunicado.

Medeiros justificó que la prórroga por tiempo inferior al solicitado obedece a las "debilidades" del actual modelo de los grupos especiales de trabajo de la Fiscalía, que deberán ser corregidas a través del Consejo Superior del Ministerio Público Federal.

Asimismo, consideró que la elección de los integrantes de un grupo especial no tiene actualmente "criterios claros y objetivos", lo que reforzaría, a su juicio, la idea de que sería realizada con base en "confianza y afinidad" e iría en sentido contrario al "modelo institucional de un agente" del Ministerio Público.

El prolongamiento de grandes equipos de fiscales exclusivos, como es el caso del de Curitiba, también encuentra dificultades debido a la nueva realidad presupuestaria impuesta por el techo de gastos fijado por el Congreso desde 2016.

Para el vicefiscal general, la prórroga de las labores de un grupo de trabajo de gran porte en momentos en que "no hay oposiciones de servidores y fiscales para atender a las necesidades de la institución en varias otras unidades" no se trata de una cuestión de "buena voluntad", sino de un "sacrificio de toda la institución".

En una nota, el grupo especial de fiscales en Curitiba celebró la extensión de las actividades y consideró que la decisión atiende a los "intereses públicos", pues permitirá que "resultados significativos sean obtenidos en beneficio de la sociedad brasileña".

La estructura del grupo especial de la Fiscalía en el estado de Paraná fue creada en abril de 2014, tan solo un mes después de que la Policía Federal arrancara la operación Lava Jato, que desde entonces ha destapado un sinfín de escándalos de corrupción y condujo a la cárcel a centenares de empresarios y políticos, entre ellos el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, el futuro de la mayor operación anticorrupción de Brasil vive su momento más delicado, en medio de presiones, críticas y dudas sobre su imparcialidad tanto dentro como fuera del Ministerio Público.