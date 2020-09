La oposición presenta moción de censura contra la ministra de Economía de Perú

La ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva. EFE/ Juan Ponce Valenzuela/Archivo

Lima, 9 sep (EFE).- Cuatro grupos parlamentarios presentaron este miércoles una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, después de haberla interpelado en el pleno del Congreso por su presunto mal manejo de los recursos del Estado durante la pandemia de la COVID-19.

La moción de censura, que busca su salida del gabinete ministerial, lleva la firma de 36 legisladores de las bancadas de Unión por el Perú, Frente Amplio, Podemos Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).

Esta moción debe pasar al debate en el pleno y para ser aprobada requiere del voto de 66 legisladores, de un total de 130 representantes.

Los legisladores que proponen la censura de Alva afirman que su gestión no ha logrado resultados positivos con el plan de reactivación económica y que, más bien, la reapertura por etapas ha provocado el incremento de contagios con la COVID-19 en el país.

A pesar de disponer del 12 % del Producto Interno Bruto para reforzar el sistema de salud, entregar bonos a los más vulnerables y dar créditos a las empresas, entre otras medidas económicas, Perú ha superado los 702.000 casos de contagio y 30.000 fallecidos por la pandemia.

Además, los parlamentarios opositores señalan que hay indicios de un conflicto de intereses y favorecimiento hacia una empresa de propiedad de su familia que contrató con el Estado.

El pasado lunes, Alva respondió 82 preguntas de los legisladores durante unas 12 horas consecutivas sobre su gestión económica durante la crisis sanitaria.

Se trató de una comparecencia récord, pues nunca antes se habían hecho tantas consultas a un ministro de una sola vez, y se interpreta como un ataque político al Ejecutivo del presidente Martín Vizcarra y a la ministra Alva, una de sus apuestas más firmes.

Las principales críticas lanzadas por los congresistas hacia Alva se centraron en la cantidad y forma de los bonos entregados por el Estado a los hogares en pobreza y condición de vulnerabilidad.

También por los créditos con aval del Gobierno que se entregaron a empresas bajo el programa "Reactiva Perú" para darles liquidez durante la crisis.

A juicio de muchos de los congresistas, las ayudas a las familias no fueron suficientes y en algunos casos se entregaron a gente que no las necesitaba, mientras que los créditos llegaron a grandes compañías en lugar de centrarse en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

La larga cuarentena aplicada en Perú ha generado una honda crisis económica con una caída del PIB proyectada de 12 % hacia el final del año, aunque con la expectativa de que crezca 10 % en el 2021, un año en que se celebrarán elecciones generales en el país.