La hermana de Correa, posible candidata a vicepresidenta como reivindicación

Quito, 10 sep (EFE).- El movimiento de izquierdas Revolución Ciudadana (RC) estudia la conveniencia de presentar a Pierina Correa, hermana del exmandatario Rafael Correa, como aspirante a la Vicepresidencia de Ecuador en los comicios de 2021, en un "acto reivindicativo".

"Hay varias opciones, está Carlos Rabascall, y está tomando mucho auge el nombre de mi hermana como una reivindicación popular, porque la gente está indignada", dijo el expresidente ecuatoriano en una entrevista con Efe.

Hace unas dos semanas, Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue elegido en primarias como candidato a vicepresidente por el partido Centro Democrático, plataforma nominal con la que presentó su candidatura ante la imposibilidad de hacerlo bajo un partido propio.

Pero el rechazo de un Tribunal de Casación el lunes a anular la sentencia por cohecho que tenía en primera y segunda instancia en el caso Sobornos 2012-2016 le harán imposible concretar esa candidatura, en la que acompañaba al joven político Andrés Arauz como aspirante a la Presidencia.

"Eliminaron a Correa, entonces de nuevo Arauz-Correa", apuntó.

Y explica que aunque él siempre "ha sido contrario a las dinastías políticas", la situación es que "no dejan alternativas" y por eso continúa la búsqueda y el análisis del proceso de registro del nuevo binomio, según las condiciones que se van planteando.

"Tenemos hasta el 18 en teoría. Todavía ni siquiera está ejecutoriada la sentencia", recuerda sobre un proceso administrativo ante el Tribunal de Casación que permite presentar recursos de "aclaración" y "ampliación", meras fases técnicas.

"Estamos viendo qué es lo mejor, si renunciar antes de inscribirme y que me reemplacen, o esperar la descalificación", recalcó.

Correa, que reside en Bélgica desde 2017, asegura que las decisiones se van tomando de acuerdo con la evolución de las circunstancias "políticas" y "judiciales" y frente a los requisitos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dicta.

Entretanto, los organismos partidistas están valorando también la elección de un candidato, cuyo perfil, por tradición política en el país, debe corresponder en primer caso a que sea de la zona costera, dado que Arauz es de la Sierra (Quito).

"Se puede nombrar a quien sea, en eso no tenemos restricciones. La única cosa esencial es que sea de la Costa por el equilibrio regional", adujo.

Y además de los del periodista Rabascall y de su hermana Pierina, mencionó los nombres de la economista Elsa Viteri, y de la periodista María José de Luca.

"Rabascall es una persona más bien de centro que no genera grandes resistencias. De Luca es una chica con mucha simpatía, clase media, periodista, alrededor de los 40, persona muy agradable que abre las puertas a la clase media. Viteri es experta en economía, fue mi ministra de Finanzas", detalló sobre los candidatos que se barajan.

Preguntado sobre si prefería un candidato o candidata no identificada directamente con RC, consideró que es algo a evaluar porque aunque su hermana está muy identificada con el movimiento, "en este momento es una reivindicación".

"Hicieron esta canallada para eliminar a Correa, pues aquí está otro Correa y votamos por Correa", concluyó.

Las elecciones en Ecuador están convocadas para el 7 de febrero y el 17 de septiembre comenzará la fase oficial de inscripción de candidaturas.

Hasta ahora, en la fase de precandidaturas, se han registrado 16 binomios, pero no se espera que todos ellos acudan a los comicios.