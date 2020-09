La Fiscalía salvadoreña pide retirar fuero a diputado por homicidio culposo

El caso de Magaña llevó al fiscal Melara a pedir a los diputados a reformar la Constitución para retirar la inmunidad a los funcionarios para que puedan enfrentar a la Justicia por delitos comunes. EFE /Archivo

San Salvador, 9 sep (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador solicitó este miércoles a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad constitucional al diputado Arturo Simeón Magaña para que enfrente un proceso penal por el cargo de homicidio culposo.

De acuerdo con una representante del Ministerio Público, la víctima es una persona que acompañaba al legislador al momento de verse involucrado en un accidente de tráfico en una zona exclusiva de la capital salvadoreña.

Señaló que el desafuero "nos va a permitir someterlo a las reglas del proceso penal" ante una corte por el citado delito, pese a que el fiscal general, Raúl Melara, señaló recientemente que la familia de la víctima había "conciliado" con Magaña.

La legislación salvadoreña permite que las partes involucradas en este tipo de muertes acuerden una compensación económica para evitar una condena.

Magaña es diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), pero se ha mostrado crítico de su partido y cercano a las políticas del Gobierno de Nayib Bukele y del oficialismo.

El mandatario, activo en las redes sociales, no se ha pronunciado sobre este tema, pese a sus constantes publicaciones en Twitter.

Después de recibir la solicitud, los legisladores deberán crear una comisión que determinará si procede o no el proceso de desafuero. Además, deberá nombrar de entre los diputados a un defensor y un fiscal.

La decisión de dicha comisión debe ser ratificada por los diputados en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.

Melara denunció recientemente la falta de prontitud de la Policía Nacional Civil (PNC) en realizar algunas diligencias en el caso del diputado Magaña y también lamentó que una jueza se negara a realizar una prueba de alcohol al legislador, mientras se encontraba en un hospital con custodia policial.

El caso de Magaña llevó al fiscal Melara a pedir a los diputados a reformar la Constitución para retirar la inmunidad a los funcionarios para que puedan enfrentar a la Justicia por delitos comunes.

"Es la oportunidad para que los diputados puedan analizar esa reforma de que los funcionarios no tengamos fuero por delitos comunes. No debería de existir esa limitante para que se cree, en algunos casos, impunidad por parte de algunos servidores públicos que han cometido delitos", señaló Melara.

La legislación salvadoreña establece que el presidente, diputados, jueces del Supremo, ministros, fiscal general y otros funcionarios responderán a la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.