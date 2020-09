Israel roza los 4.000 contagios diarios y vuelve a estudiar el cierre completo

Israel batió un nuevo récord de contagios con 3.904 casos registrados este miércoles, otro máximo por tercer día consecutivo, mientras las autoridades valoran restricciones más drásticas para parar la segunda ola, entre ellas un cierre completo. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Jerusalén, 10 sep (EFE).- Israel batió un nuevo récord de contagios con 3.904 casos registrados este miércoles, otro máximo por tercer día consecutivo, mientras las autoridades valoran restricciones más drásticas para parar la segunda ola, entre ellas un cierre completo.

El Ministerio de Sanidad contabilizó casi 400 positivos más que el día anterior, y también siguió incrementando los test diarios realizados hasta ahora: 44.717 pruebas ayer, el número más alto hasta el momento.

Todo ello se produce mientras cuarenta localidades y barrios con alto índice de infección están sujetas a un toque de queda nocturno desde el martes, pero expertos y cargos de Sanidad señalan que no es suficiente para bajar la curva, y la posible imposición de medidas restrictivas generales y prolongadas vuelve a estar sobre la mesa.

El Gabinete de coronavirus valorará hoy varias opciones ante las fiestas judías a finales de septiembre y octubre, cuando las familias se reúnen para celebrar importantes eventos religiosos con el consiguiente riesgo de infecciones.

Cargos del Ministerio de Sanidad han pedido al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que adopte un confinamiento general de todo el país de un mes de duración, según el digital Times of Israel.

Otras opciones serían el cierre de escuelas y negocios durante semanas, con restricciones de movimiento entre ciudades, mientras que también se plantea aplicar solo restricciones concretas durante la duración de las principales festividades (el año nuevo judío, el Yom Kipur y Sukot).

Hasta el momento, Israel registra unos 141.000 casos, y ante el exponencial aumento de los últimos días, casi 32.000 están activos.

Más de 470 personas están ingresadas en el hospital en condición grave, y 133 de estas se encuentran conectadas a respiradores.

La cifra total de muertos se eleva a 1.054, después de que el país sumara ayer 11 fallecidos más.

Israel está inmerso en una fuerte segunda ola de COVID-19 desde hace más de dos meses que hasta ahora no ha podido controlar, y este verano el Gobierno evitó volver a medidas de confinamiento.