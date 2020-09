Irene Rosales recuerda cómo conoció a Kiko Rivera

02/07/2020 Irene Rosales en el plató de 'GH VIP' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Irene Rosales ha sido la primera anfitriona esta noche en Ven a cenar conmigo Gourmet y ha hablado de su relación con Kiko Rivera. Ya sabemos que la colaboradora de televisión está completamente enamorada del dj y su relación es la más estable de las que ha tenido el hijo de Isabel Pantoja, siendo para él la mujer de su vida, tal y como él ya ha confesado públicamente.



En esta ocasión, Irene Rosales ha explicado cómo se conocieron, y es que parece que el dj se fijó en ella y estuvieron un año tonteando sin llegar a más porque a la colaboradora le daba miedo: "Teníamos un amigo en común y le dijo que siguiera a la más guapa del pueblo, me empezó a seguir y estuvimos un año con la coña. A mí me daba mucho miedo todo el mundo".



Irene Rosales tuvo que enfrentarse al precio de la fama y cuando empezó con Kiko Rivera recibió muchas críticas porque muchos aseguraban que estaba por interés: "Cuando te están juzgando sin conocerte, y más sin conocer ese mundo, me dolía, pero lo podía llegar a entender. Cuando ya estás metida en el medio y lo conoces, entiendes que todo es de otra manera. Viendo todas las que se juntaron con Kiko, es normal que dijeran eso".



Con su suegra, Isabel Pantoja, goza de una muy buena relación y ha elegido la cena en su casa para confesar el gran cariño que le tiene: "Mi relación con Isabel, una relación entre suegra y madre, porque la trato como una madre y con Isa hemos tenido nuestros bajos, pero ahora estamos bien. Asraf me cae bien, ahora le he conocido". Eso sí, también ha explicado que con su cuñada ahora tiene buen trato, aunque han pasado por rachas, como ya sabemos.