Huertas: La semifinal con el Madrid servirá para encontrar nuestra mejor versión

El jugador del Iberostar Tenerife Marcelinho Huertas recibe el II Trofeo como mejor jugador Latinoamericano de la ACB. EFE/Miguel Barreto

Santa Cruz de Tenerife, 10 sep (EFE).- El jugador del Iberostar Tenerife Marcelinho Huertas ha declarado en la rueda de prensa con motivo de la entrega del II Trofeo al mejor jugador latinoamericano de la Liga Endesa que concede la Agencia EFE que la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid servirá a la plantilla aurinegra “para encontrar su mejor versión”.

Para el base brasileño esta pretemporada ha sido “diferente” al haber jugado menos partidos de lo habitual y es por ello que el equipo necesita “nuevos retos” como el de este sábado ante el combinado blanco.

El Iberostar Tenerife llega al choque tras haber disputado tres encuentros de preparación en los que se han hecho “muchas pruebas” y se ha trabajado poco el apartado táctico, es por ello, que el canarista espera que el sábado “el grupo coja fuerzas” de cara a los próximos retos que afrontará la entidad, como la lucha por entrar en la fase final de la Liga de Campeones.

Además, el conjunto tinerfeño viene realizando “sesiones bastante duras” de carga física alta, lo que ha supuesto que ningún jugador “haya encontrado su mejor versión”.

“A partir de ahora toca bajar el ritmo y adaptarnos a la rutina, es algo que me sienta mucho mejor físicamente”, ha añadido.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, Huertas ha señalado que ya conoce a sus nuevos compañeros dentro de la pista y que estos tienen “perfiles diferentes a lo que había el año pasado”.

El brasileño ha comentado varios aspectos como la polivalencia de Aaron Dornekamp y la confianza que el técnico Vidorreta tiene en él, la fuerza de Emir Sulejmanovic y la “brillante dirección de juego” de Bruno Fitipaldo, el otro base de la plantilla aurinegra con el que tras la lesión de Dejan Todorovic tendrá que compartir muchos minutos en pista.

En cuanto a la baja del serbio, el jugador ha dicho que lamenta “profundamente” su situación y que se trata de un deportista “con mucho futuro por delante” por lo que espera que esta lesión no le deje secuelas.

Huertas ha considerado que el grupo “tiene para hacer dos equipos muy buenos porque hay doce jugadores de mucho nivel” y ha subrayado que, cuando haya cambios “no se notará en la pista”.

Así llega el anfitrión de la Supercopa a su encuentro ante el Real Madrid, un equipo que “se conoce de memoria y que apenas ha cambiado desde el año pasado”, lo que es positivo para ellos, pero también para la escuadra aurinegra, porque ya conoce su juego.

“Vamos a jugar en casa sin público o con poco público y eso quizás sea malo para nosotros”, ha dicho el base, que cree que si la instalación estuviera llena podría ser un punto a favor para los de Vidorreta.

Si el Iberostar Tenerife supera al Madrid y se hace un hueco en la final, Huertas no sabría cuál de sus dos exconjuntos prefiere como rival, dado que el TD Systems Baskonia y el Barça “son grandísimos equipos entre los que apenas hay diferencia”.