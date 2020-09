Hamilton se impone en cuarta etapa, Woods mantiene liderato

EFE/EPA/ROBERTO BETTINI

Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El australiano Lucas Hamilton (MTS) estrenó su palmarés en 2020 al imponerse este jueves en la cuarta etapa, entre Terni y Cascia, de 194 km, de la 55 Tirreneo-Adriático, que sigue liderada por el canadiense Michael Woods, que entró en la tercera posición, a diez segundos del ganador.

Hamilton, con un tiempo de 4h 46, 22s, batió en los metros finales al italiano Fausto Masnada (DQT), con el que se había gfugado a falta de solo 4,6 k para la línea de llegada.

La primera etapa considerada de montaña de la presente edición de la Carrera de los Dos Mares veía su punto fuerte en los últimos 60 km, con las ascensiones a la Forca di Gualdo (10,4 km, con un desnivel medio del 7,4 por ciento), el Rifugio Perugia (3,4 km, al 6,7 por ciento), con sus 1.521 metros el techo de la prueba, y Ospedaletto (7 km, al 6,2 por ciento), estos dos últimos a 39 y 13 km, respectivamente, de la meta.

Una etapa que muy pronto tuvo batalla, y un grupo de once corredores, entre ellos el español Héctor Carretero (Movistar). El corredor albaceteño, nacido en Madrigueras, se mostró muy activo y llegó a coronar primero la Forca di Gualdo, precediendo a otros dos compañeros que se habían ido del anterior grupo. En la cima, el trío de cabeza sacó dos minutos y medio al pelotón.

En la bajada al trío de cabeza se les unió el italiano Alessandro Tonelli. En las primera rampas del Rifugio Perugia atacó Michael Matthews, que se plantó primero en la cima, ya con el gran grupo a solo un minuto.

Carretero, además del portugués Rui Costa, volvió a entrar en cabeza, formándose un grupo con seis corredores que, a unos 14 km de la meta, vieron como el pelotón les devolvía a su seno, a poco de la subida a Ospedaletto. Y fue en esta ascensión donde se desencadenó la gran batalla de los favoritos, merced a un tirón del británico Simon Philip Yates (MTS) que respondió perfectamente el lider Woods. Rafal Majka, segundo en la general a cinco segundos, no respondió de inició pero luego se les unió, formándose en cabeza un quinteto de 'favoritos' a tan sólo 9 km de la meta.

Poco a poco, el grupo se fue a las once unidades, momento en el que Masnada y Hamilton dieron un fuerte tirón que les permitió irse y meter unos segundos de diferencia a sus excompañeros de fuga. Ambos se plantaron en el último kilómetro con una ventaja de quince segundos que dejaba claro que entre ellos estaría la victoria de etapa.

Fue Hamilton quien atacó, dejó clavado a Masnada, y se hizo con su primer triunfo de etapa en 2020. En tercera posición encabezando en grupo perseguidor, entró Woods, que afianza y aumenta su liderato merced a la bonificación a los 9 segundos sobre Majka.

Este viernes se correrá la quinta etapa, con salida de Nursia y llegada a Sassotetto, de 202 kilómetros.