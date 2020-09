Grecia/Turquía.- Macron dice que Turquía "ya no es un socio" en el Mediterráneo y Ankara le tacha de "arrogante"

Mitsotakis advierte a Erdogan de que si no "entra en razón" Turquía se enfrentará a sanciones de la UE



PARÍS/ESTAMBUL, 10 (DPA/EP)



Turquía "ya no es un socio" en el Mediterráneo oriental, ha defendido este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, horas antes de una cumbre informal con otros líderes de países del sur de la UE.



"Nosotros los europeos debemos ser claros y firmes, no con Turquía como nación o como pueblo, sino con el Gobierno del presidente (Recep Tayyip) Erdogan", ha subrayado.



En opinión del presidente galo, el Gobierno turco está inmerso en una "conducta inaceptable" por las perforaciones en busca de gas en aguas reclamadas por Chipre, reivindicar una zona económica exclusiva en aguas también reclamadas para ese fin por Grecia y otras "provocaciones".



"Nosotros queremos evitar cualquier escalada", ha añadido Macron, si bien ha recalcado que "evitar la escalada no puede significar pasividad o aceptación".



Ante esta intervención, el Ministerio de Exteriores turco ha emitido un comunicado en el que tacha a Macron de "arrogante" y le acusa de recurrir a "viejos reflejos coloniales".



Según Ankara, el presidente francés no está en posición de tomar decisiones sobre zonas marítimas y lo que debería hacer Francia en lugar de ello es favorecer la reconciliación y el diálogo.



"La postura individual y nacionalista (de Macron) alienta la tensión y pone los grandes intereses de Europa y la UE en peligro", ha insistido el departamento que dirige Mevlut Cavusoglu.



GRECIA AMENAZA CON SANCIONES



Entretanto, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha amenazado este jueves a Turquía con sanciones si "no entra en razón" en su disputa en el Mediterráneo oriental.



En un artículo de opinión publicado en el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', ha defendido que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE no tendrán "otra opción que aplicar sanciones efectivas".



"Necesitamos diálogo, pero no a punta de pistola", ha sostenido Mitsotakis, que ha pedido a Turquía que vuelva a la mesa de negociaciones. Según el primer ministro griego, si no se llega a un acuerdo, entonces debería decidir la Corte Internacional de Justicia (CIJ).