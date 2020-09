Grecia.- Bruselas pide la evacuación de los migrantes de Lesbos porque no ve posible que sigan tras incendios

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



La comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, ha pedido este jueves que sean evacuados todos los migrantes que han quedado sin refugio tras el incendio que ha arrasado el campamento de Moria en la isla griega de Lesbos, porque no ve posible que puedan seguir viviendo en el lugar en codniciones de vida "adecuadas".



"Sí, creo que debemos evacuar a la gente fuera de Lesbos. No veo cómo sería posible encontrar condiciones de vida adecuadas para 12.000 personas en estas circunstancias", ha expuesto Johansson en un debate con eurodiputados en la comisión de justicia e Interior del Parlamento Europeo.



La comisaria ya tenía previsto comparecer ante los eurodiputados pero el orden del día fue modificado para que la discusión se centrara en la situación en Lesbos tras los incendios que han arrasado uno de los principales campamentos de refugiados en las islas griegas.



El campamento de Moria sufrió un primer incendio en la madrugada del martes al miércoles que prendió aproximadamente un tercio del espacio y dejó a 4.000 personas sin cobijo, pero hubo un segundo fuego el miércoles que ha arrasado "prácticamente todo el campamento", según la información que la comisaria ha recibido de las autoridades helenas.



La socialista sueca se ha mostrado convencida de que los miles de migrantes afectados deben ser evacuados, aunque ha matizado después que es una decisión que debe tomar Atenas tras evaluar la situación junto con los expertos de la Comisión que se han desplazado a Lesbos para ayudar.



El vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Migración, el conservador griego Margaritis Schinas, ha viajado este mismo jueves a Lesbos para conocer de primera mano la situación y ayudar a analizar las necesidades más urgentes.



La comisaria ha reconocido que las condiciones de vida de los migrantes en este lugar son "inaceptables", pero ha defendido que los esfuerzos de coordinación del Ejecutivo comunitario, la implicación de varios Estados miembros y la agilización de los retornos ha permitido reducir en los últimos seis meses la sobrepoblación a la mitad.



También ha avisado de que, además de las malas condiciones de vida, los inmigrantes sufren en Moria y otros campamentos un "limbo" que les tiene atrapados en esta situación sin ningún límite temporal, algo que ha considerado inaceptable.



"Debe de haber límites temporales claros sobre cuánto tiempo puede estar una persona en un centro de detención, por ejemplo", ha remachado Johansson, después de prometer que su propuesta de reforma del paquete de asilo y migración --que prevé presentar el próximo 30 de septiembre-- incluirá plazos claros para las situaciones de recepción y retención.



PLAN DE FRANCIA Y ALEMANIA



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este jueves que su Gobierno ultima una propuesta conjunta con Alemania para que la UE asuma parte de los migrantes que se han quedado sin techo por los incendios. El objetivo, ha explicado, es "implicar al mayor número posible de países europeos".



Los contactos entre Macron y la canciller de Alemania, Angela Merkel, ya se han traducido en un primer acuerdo para evacuar de Grecia a 400 menores no acompañados, según fuentes del Gobierno alemán citadas por la agencia de noticias DPA. Estas fuentes han asegurado que aún no está claro cómo se hará el reparto.