Gobierno mexicano es escéptico ante plan para controlar pandemia en 8 semanas

Fotografía cedida por la Presidencia de México, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional Ciudad de México(México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

México, 9 sep (EFE).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell se mostró escéptico este miércoles sobre la propuesta de seis exministros de salud para controlar en ocho semanas la pandemia de coronavirus en el país.

"Si es verdad, como dicen los exministros, que se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado", dijo López-Gatell, responsable de la política gubernamental contra la pandemia .

Este miércoles, seis exministros de salud de México pidieron rectificar el rumbo en el manejo de la pandemia por COVID-19, pues consideraron que está "fuera de control" y propusieron un plan de dos meses que incluye aplicación de pruebas, medidas de contención y confinamiento estricto.

Durante la presentación del balance diario de la pandemia, López-Gatell reconoció que tiene "mucha curiosidad" sobre la fórmula que han propuesto estos "ilustrados exsecretarios" y adelantó su interés por conocerla.

"Una fórmula que en seis a ocho semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero, asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", sentenció el responsable del combate a la pandemia en México.

López-Gatell dijo que incluso le solicitará al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que ayude a difundir este plan de los exministros entre el servicio exterior mexicano "para que todos los países se beneficien de esto"..

En su plan, los exministros de salud dijeron que "a seis meses de la pandemia la crisis sigue fuera de control. Hemos rebasado el escenario catastrófico planteado por el Gobierno federal y sabemos que este número puede ser tres veces mayor".

Los exsecretarios de Salud Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón propusieron un plan de 14 recomendaciones, como aplicar 127.000 pruebas semanales y declarar el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos.

También proponen que se mejore y unifique la atención de los enfermos, que se promueva una disciplina social, contar con un plan de coordinación nacional donde exista cooperación de los Gobiernos estatales con el federal.

Este plan, estimaron, cuesta no más de 20.000 millones de pesos (unos 933 millones de dólares) y advirtieron que la "austeridad no sirve para salvar vidas", según explicó Chertorivski.

La Secretaría de Salud de México informó este miércoles cifras acumuladas de 647.507 contagios y 69.095 decesos desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado.