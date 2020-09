Fútbol.- Pjanic: "No puedo esperar a jugar en el Camp Nou"

10/09/2020 Miralem Pjanic en su llegada a Barcelona DEPORTES FC BARCELONA



El nuevo jugador del FC Barcelona Miralem Pjanic aseguró este jueves, en su llegada a la Ciudad Condal, que no puede esperar a jugar en el Camp Nou y se mostró "muy orgulloso" de haber fichado por el conjunto blaugrana a sus 30 años.



El bosnio, que llega procedente de la Juventus de Turín, saludó a todos los seguidores culés a través de un vídeo publicado por las redes sociales del club culé. "Hola a todos los seguidores del Barça. Ya estoy en Barcelona y me siento muy orgulloso de estar aquí", dijo.



"Es un día muy especial y estoy muy contento. No puedo esperar más para conocer a mis compañeros, porque tengo muchas ganas de empezar la nueva temporada. Espero ayudar al equipo a ganar muchos títulos. Estoy preparado y voy a intentar dar el máximo por este club", apuntó.



"No puedo esperar a jugar en el Camp Nou. Mis mejores deseos y visca Barça", añadió Pjanic, que no pudo viajar antes a la Ciudad Condal al haber pasado el coronavirus. El centrocampista internacional dio positivo el pasado 23 de agosto, pero ya ha superado completamente la enfermedad.



En este sentido dijo que se encuentra "bien y ya recuperado". "He estado un par de semanas en casa, pero he intentado mantenerme en forma. Ahora ya tengo muchas ganas de reunirme con el grupo".



Pjanic fichó por el FC Barcelona para las siguientes cuatro temporadas y por 60 millones de euros, más 5 en variables, operación que completa la venta de Arthur Melo a la Juventus de Turín por 72 millones más otros 10 en variables.