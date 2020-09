Fútbol.- Mariano rechaza otra oferta del Benfica

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El delantero del Real Madrid Mariano Díaz ha vuelto a rechazar una oferta del Benfica para la próxima temporada, después de que el club luso lleve casi un mes detrás de sus servicios, y no parece sencillo que el ariete de 27 años deje la capital de España.



Mariano, que rechazó ofertas de varios equipos de Primera División el pasado mercado invernal, dijo que "no" nuevamente en otra tentativa de los lisboetas, que han llegado a ofrecerle un sueldo anual de 2,5 millones de euros, el tope salarial del club, según informa 'Abola'.



El delantero nacido en Barcelona tiene un salario que supera los cuatro millones en el Real Madrid y las ofertas recibidas siempre han estado por debajo. Es más, según el rotativo luso, Mariano habría pedido al Benfica un contrato de cinco millones anuales.



Mariano apenas disfrutó de minutos la pasada temporada y su entrenador, Zinédine Zidane, ya le ha dicho que no cuenta con él para el nuevo curso. En la campaña 2019-20 disputó 40 minutos en Liga, repartidos en cinco partidos, y 44 minutos en la Supercopa, en dos encuentros. Marcó un gol al Barça en el 'Clásico' del Bernabéu.