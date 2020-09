Fútbol.- El Ayuntamiento de A Coruña pide la dimisión de la presidenta del CSD y la inhabilitación de Tebas

31/07/2020 Los 33 miembros del CF Fuenlabrada que han recibido el alta epidemiológica abandonan en un autobús el hotel NH Finisterre donde permanecerán confinados los 13 jugadores restantes del equipo hasta recibir también el alta tras los controles rutinarios, en A Coruña, Galicia (España), a 31 de julio de 2020. DEPORTES M. Dylan - Europa Press



El gobierno local remitirá también a la Fiscalía las actuaciones emprendidas en relación al caso Fuenlabrada



A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado, en el pleno que celebra este jueves la corporación local, una declaración institucional en la que, entre otras cuestiones, se pide la dimisión de la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, y al Gobierno que inste a este organismo a la inhabilitación del presidente de LaLiga, Javier Tebas, por el 'caso Fuenlabrada'.



El texto ha salido adelante con el respaldo de todos los partidos con representación en la corporación --PSOE, PP, Marea Atlántica, BNG y la única concejala del grupo mixto-- tras incorporarse las iniciativas planteadas a este respecto por otras formaciones.



De no dimitir la presidenta del CSD, se solicita que el Gobierno proceda a su cese "por premiar, con su decisión del 27 de agosto, apoyar una liga de 22 equipos, a quienes incumplieron las normas deportivas y sanitarias".



Además de instar a la inhabilitación de Tebas, se reprueba al presidenta de la LaLiga, por "sus ataques" al Deportivo de La Coruña, y se le declara persona 'non grata'. También se exige al delegado del Gobierno en Galicia y exalcalde herculino, Javier Losada, "rectificar sus declaraciones en las que apoyaba la incomprensible actuación del CSD en lugar de defender al Real Club Deportivo y a su ciudad".



RESPONSABILIDADES



La regidora coruñesa, la socialista Inés Rey, ha destacado que es una declaración que sale adelante "con la unidad" de todas las formaciones, pese a que tanto desde Marea Atlántica como desde el PP hubiese reproches a que en los últimos dos meses se hubiesen "ignorado" sus iniciativas a este respecto.



De la declaración, la alcaldesa ha dicho también que va "más allá de los colores blanquiazules" después de que, con el viaje del Fuenlabrada a la ciudad, hubiese "riesgos sanitarios" para sus habitantes. "No vamos a tolerar que nadie se vea por encima de las normas y llegaremos hasta el final para exigir todas las responsabilidades", ha subrayado.



Por ello, ha informado que este jueves ha dado instrucciones a la asesoría jurídica del consistorio para que dé traslado a la Fiscalía de Madrid de todas las actuaciones hechas por el ayuntamiento, después de que el Gobierno diese, a su vez, traslado de la relación del presidente de LaLiga con el CF Fuenlabrada para que se investiguen sus vínculos con el club madrileño.



Pese a que la declaración ha contado con el respaldo de todos los grupos, no ha estado exenta de reproches por parte de Marea Atlántica, que ha denunciado "improvisación" y desde el PP, que se ha quejado ante el PSOE el "ninguneo" a la ciudad. Frente a su postura, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, ha destacado el papel del consistorio y de la alcaldesa en este asunto.



En el pleno, la corporación también ha manifestado su solidaridad con el capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, y ha demandado una investigación y depuración de responsabilidades por su detención.