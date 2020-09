22/05/2020 Fútbol.- Aduriz: "Ojalá hubiera podido esperar a jugar la final, me faltó la guinda". El exfutbolista Aritz Aduriz, retirado esta temporada por unos problemas de cadera que le obligaron a pasar por quirófano, ha asegurado que ha "disfrutado del pastel" aunque se haya perdido la "guinda", esa final copera entre su Athletic Club y la Real Sociedad que, pospuesta por el coronavirus, aún no tiene fecha. DEPORTES ATHLETIC CLUB



"Cuando tomas una decisión siempre es la mejor. Ojalá hubiera podido esperar a esa final, nada me hubiera gustado más que jugar esa final, he peleado toda la vida por ello. No ha podido ser, ha faltado la guinda, pero pude disfrutar de todo el pastel", reconoció en la presentación de 'Six Dreams. Back to win'.



La serie, cuya segunda temporada cuenta la historia, entre otras, de Aritz Aduriz, se estrenará en Amazon Prime Video el 2 de octubre. Una trama en la que Aduriz confirma que físicamente le era "imposible" esperar más tiempo a retirarse. "Cuando veáis la serie lo vais a ver muy claramente", explicó.



Pese a esa afectación de cadera que le obligó a colgar las botas meses antes de lo previsto, Aduriz recuerda en positivo su última campaña. "En realidad, fue duro y bonito a la vez. Se va a ver la crudeza del fútbol, pero también las cosas tan gratificantes y bonitas que nos da. No es fácil despedirse del fútbol pero fue muy bonita, donde quería, y eso no tiene precio", rememoró de su despedida en San Mamés.



"He sido reacio a mostrar ese lado personal, he sido celoso de mi intimidad y de mi familia, la relación con la prensa ha sido buena y cordial, nunca ha pasado esa línea. Tenía pensado retirarme hace tiempo, es bonito mostrar ese último año aunque no sabíamos el desenlace que iba a tener", comentó sobre su papel en la segunda temporada de 'Six Dreams'.



Aduriz, pese a ser considerado 'El Rey León' en su momento, considera que su vida no tiene "chicha". "No le veía mucho sentido a grabar un documental sobre mí, a que me siguieran. Me siento una persona normal, mi vida no tiene 'chicha' ni nada. Solo iba a entrenar y a jugar. Creía que mi vida no tenía interés para el espectador", reconoció.



"Al principio notaba las cámaras, pero luego ya no. Hemos ido evolucionando durante la serie, el acceso ha sido tan íntimo y grande que hasta entraron en quirófano. Veremos cosas muy íntimas, es bueno que se vean todas las partes que tiene el fútbol, no solo las positivas", explicó en este sentido.



Visto el resultado, está contento de haber podido mostrar su lado más auténtico y personal. "En este documental, es inevitable que saquen todo lo que eres y tienes en tu entorno, es imposible esconderte. Te acerca muchísimo más y te hace sentir que estás dentro del vestuario, del comedor, de casa, de un futbolista. No tiene nada que ver con lo demás", aportó.



"Es hora de coger aire y estar más con mi familia. A la vez, voy a empezar a formarme para lo que viene, en fútbol. Cogeré un tiempo para empezar esa nueva etapa, en la que empiezo de cero porque lo hecho hasta ahora sirve pero es etapa nueva. Intentaré, cuando decida volver a engancharme al fútbol profesional, estar preparado", manifestó de cara a su futuro.



Preguntado por qué consejo daría a los jóvenes, lo tiene claro. "No estoy para dar muchos consejos. Pero, lo que a mí me ha valido siempre, es que lo pasen bien. Todo en la vida se puede congregar en hacer las cosas con pasión y que te diviertas con ello. Yo me lo he pasado muy bien jugando a fútbol, es la clave para progresar y caer y volverte a levantar", manifestó.



'Six Dreams. Back To Win' sigue en su segunda temporada a tres jugadores de fútbol --Borja Iglesias del Real Betis, Aritz Aduriz durante su última temporada en el Athletic Club y Santi Cazorla del Villarreal CF--, un entrenador --Paco López del Levante--, a Clemente Villaverde --entonces gerente del Atlético de Madrid-- y a Maheta Molango --entonces consejero delegado del RCD Mallorca--, en siete episodios de 50 minutos.