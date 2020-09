Fórmula 1/GP Toscana.- (Previa) Mugello se estrena en la F1 en la carrera milenaria de Ferrari

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Autodromo Internazionale de Mugello se estrenará oficialmente en la Fórmula 1 con la disputa este fin de semana del Gran Premio de la Toscana, la carrera milenaria de Ferrari en la competición, aunque la 'Scuderia' atraviesa una situación delicada, poco apropiada para celebrar un momento tan señalado.



Situado cerca de Florencia, en el corazón de la Toscana, Mugello se construyó en 1974 y es propiedad de Ferrari. Sede habitual del Mundial MotoGP de motociclismo, el circuito nunca había acogido la mayor competición mundial de automovilismo y este Mundial 'sui generis' provocado por la pandemia le dará su primera oportunidad.



Sin embargo, el momento no podía ser peor para Ferrari, después de dos carreras consecutivas en Spa y Monza donde sus dos pilotos se han quedado fuera del 'Top 10'. Al menos Sebastian Vettel llegará en una situación personal más relajada tras asegurar su continuidad en 2021 en el nuevo equipo Aston Martin.



El diseño de Mugello, compuesto fundamentalmente por curvas de media y alta velocidad, parece propicio para Mercedes, decidido a volver a la carga tras el 'loco' Gran Premio de Italia donde tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas se quedaron fuera del podio. En cualquier caso, el británico buscará sin urgencias su quinta victoria del curso, ya que aventaja en 47 puntos a su compañero de equipo.



El sobresaliente paquete aerodinámico de Red Bull también favorece en Mugello al equipo austriaco, otro con ganas de revancha tras no sumar ni un solo punto en la última carrera. Max Verstappen ha vuelto a caer al tercer puesto de la clasificación general y el liderato se escapa ya a 54 puntos.



Mucho mejor momento atraviesa Carlos Sainz (McLaren), reforzado tras lograr el mejor resultado de su carrera, un segundo puesto que aún así no le dejó saciado porque rozó con los dedos el triunfo del que se adueño Pierre Gasly (Alpha Tauri). El madrileño es noveno en la tabla, pero la enorme igualdad en la zona media-alta provoca que esté a tan solo 16 puntos de la cuarta plaza y otro buen resultado le permitiría dar un buen salto hacia adelante.



El pronóstico del clima anuncia cielos despejado para esta novena cita del Mundial, que marcará el ecuador del campeonato, y tercera en domingos consecutivos. Tras este exigente tríptico, la Fórmula 1 se dará un pequeño respiro antes de encarar el Gran Premio de Rusia entre los días 25 y 27 de septiembre.



--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE LA TOSCANA.



-Viernes.



Primera sesión de libres 11.00 - 12.30.



Segunda sesión de libres 15.00 - 16.30.



-Sábado.



Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00.



Sesión de calificación 15.00 - 16.00.



-Domingo.



Carrera 15.10.