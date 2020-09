Europa supera a EEUU en nuevos casos de covid, resurge como foco

(Bloomberg) -- Europa occidental superó a Estados Unidos en el número de nuevos contagios diarios por covid-19, resurgiendo como foco global después de controlar la pandemia a principios del verano boreal.

Los 27 países de la Unión Europea más el Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein registraron 27.233 casos nuevos el miércoles, lo que se compara con los 26.015 de EE.UU. Esto sigue a varias semanas de rebrotes de contagios en España, Francia y otros países del continente.

La comparación se basa en datos de la Organización Mundial de la Salud para EE.UU. y cálculos de Bloomberg utilizando cifras del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

El avance de Europa, dejando atrás a EE.UU., es un gran revés para una parte del mundo que parecía haber logrado dominar el coronavirus después de que la pandemia se propagara desde China hasta Italia y otros países de la región el invierno pasado. Después de que los sistemas de salud llegaran al borde del colapso, las estrictas medidas de confinamiento lograron mantener el brote bajo control.

Ahora Europa está experimentando un nuevo aumento en el número de contagios, muchos de ellos relacionados con viajeros que contrajeron el virus durante sus vacaciones y lo llevaron a casa, y vinculados a jóvenes que comenzaron a socializar. El repunte ha alarmado a los encargados de política en momentos en que los estudiantes regresan a la escuela y los empleadores intentan hacer que aquellos que han estado trabajando desde casa, regresen a sus oficinas.

Hasta ahora, el nuevo incremento en el número de contagios no ha provocado un aumento en las muertes, que representan una pequeña fracción de los niveles de marzo y abril, cuando la pandemia arrasó los hogares de ancianos de Europa. Muchos de los pacientes nuevos son más jóvenes y sanos, la realización de pruebas se ha expandido ampliamente —dejando al descubierto contagios asintomáticos que antes no se detectaban— y el tratamiento ha mejorado.

Europa registró 252 muertes el miércoles, según el ECDC, lo que se compara con los totales diarios de miles de decesos durante la primavera. El miércoles hubo 169 muertes en EE.UU., aunque los totales diarios superaron los 1.000 durante gran parte de la semana pasada, y el total del jueves ya era superior a los 430 fallecimientos a media mañana, según la OMS.

Aunque la propagación de la pandemia en EE.UU. se ha moderado en las últimas semanas, todavía registra más casos nuevos diariamente que la mayoría de los demás países, excepto India y Brasil. EE.UU. también lidera el mundo en cantidad de muertes por la enfermedad.

Las comparaciones entre EE.UU. y Europa son imperfectas, ya que la población de la UE, de cerca de 450 millones, es más grande que la de EE.UU., con aproximadamente 330 millones. Los métodos de prueba y reportes también varían. Según algunos rastreadores, por ejemplo, el recuento diario en Europa superó al de EE.UU. el Día del Trabajo, pero eso se debió a que algunos países no informaron sus casos durante el fin de semana, lo que resultó en un recuento de tres días juntos para el lunes.

En EE.UU., el número de nuevos contagios ha disminuido desde los niveles de julio de más de 70.000 diarios.

La cantidad de pruebas realizadas en EE.UU. ha disminuido desde su máximo de fines de julio debido a su escasez y demora, y eso puede afectar el número de casos informados. La cifra de pruebas realizadas ha aumentado en Europa; por ejemplo, Francia apunta a 1 millón de pruebas a la semana.

