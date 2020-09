España.- El Congreso rechaza las enmiendas de PP y Vox a la ley de eutanasia del PSOE, que continúa su tramitación

20/05/2020 Hemiciclo del Congreso en el debate de la quinta prórroga del estado de alarma SOCIEDAD POLÍTICA Pool



El Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad que PP y Vox han presentado a la ley de la eutanasia del PSOE, que continúa, así, su tramitación en la Cámara baja. Sólo los de Casado y Abascal han votado a favor de los textos alternativos a la norma socialista.



Tanto PP como Vox han presentado una regulación de los cuidados paliativos frente a lo que el portavoz 'popular' en materia sanitaria, José Ignacio Echániz, ha calificado como el "suicidio asistido". En su intervención, el diputado del PP ha defendido los cuidados paliativos, incluso en el caso que supongan acortar la vida del paciente, como solución al sufrimiento de un enfermo crónico. A su juicio, un país que "no tiene resuelto el tratamiento paliativo" y "la dependencia" no puede "abrir la puerta a la eutanasia".



Echániz ha explicado que aquellos países en los que este derecho existe se han registrados "resultados negativos" porque se "relajan las garantías jurídicas y los controles" y "aumenta la presión social" sobre los ancianos y los enfermos crónicos. "Es una derrota para todos", ha declarado, antes de llamar a los diputados a "no rendirse" en la lucha por la mejora de los cuidados paliativos. "Es lo ético y lo socialmente justo", ha insistido.



En este sentido, ha reprochado a los socialistas que hayan cambiado su sentido del voto en esta materia, ya que hace "tres años" se oponían a la misma. El portavoz del PP ha achacado este cambio a un "desplazamiento" del PSOE hacia los "postulados de podemos" y ha pedido al partido de Pedro Sánchez que vuelva a plantearse su postura en esta ámbito.



Muy similar ha sido el argumento de la representante de Vox, María Ruiz, que ha acusado al partido que sustenta el Gobierno de estar "del lado de la muerte" y de buscar "el camino fácil". "Pretenden liquidar el problema liquidando a la muerte", ha declarado, para añadir que es algo típico de las políticas progresistas, como la ley del aborto o, como ha ocurrido "en las residencias durante los momentos más duros de la pandemia".



"FALTA DE EMPATÍA" EN LA DERECHA



Ruiz, que también ha destacado los problemas que, a su juicio, se presentan ahora en los países de Europa en los que se ha regulado la eutanasia, cree que el PSOE prefiere matar a una personas que dar recursos para que dejen de sufrir y ha dedicado gran parte de su discurso a defender la vida de las personas mayores que, en su opinión, pueden sentirse "presionadas" a dejar de vivir si existe una ley como la de la eutanasia. "Creen que un vida sin calidad no es diga de ser vivida, porque les estorban los no nacidos con discapacidad, los mayores dependientes o los enfermos terminales", ha indicado.



La diputada ha denunciado, además, la decisión de aplicar la eutanasia a un enfermo "no puede recaer en los médicos" porque esos son "un simple mortal" y, a su juicio, "dos categorías" de profesionales.



Tras ambas interveciones, la exministra de Sandidad, la diputada socialista María Luisa Carcedo, ha lamentado la "falta de empatía" que, a su juicio, suele tener la derecha con las creencias y la moral de otras personas, así como el concepto sobre la vida y la muerte que pueda tener cada uno. Además, ha señalado que el debate sobre los cuidados paliativos, que ya existen en el país y están en la cartera del Sistema Nacional de Salud, "no tiene nada que ver" con la ley socialista.



Carcedo ha recordado que el PSOE apoyó la ley de cuidados paliativos que se debatió en el Congreso en la anterior legislatura y reprochó al PP que esta norma, que mejoraba las condiciones actuales de este servicio, podría estar en vigor si ello no hubieran "enredado" en el Senado y hubieran permitido que el texto se publicaa directamente en el BOE.



EL RESTO DE LA OPOSICIÓN APOYA LA EUTANASIA



Del mismo modo, ha rechazado las peticiones que PP y Vox de poner "más recursos" a los paliativos frente a la eutanasia, recordando a los de Pablo Casado lo que se hace en "algunas" comunidades autónomas en este sentido y los "recortes" que se produjeron en el Sistema Nacional de Salud durante la crisis.



La portavoz de ERC en materia sanitaria, Carolina Telechea, ha recordado que "la vida u la muerte son dos caras de la misma moneda" y que "asegurar una vida digna es asegurar una muerte digna", teniendo, además, en cuenta que esto se trata de "un derecho", de la "dignidad", de la "libertad" y de la "autodeterminación personal". "Apoyamos la regulación de la eutanasia", ha declarado.



"Los españoles se merecen un debate serio y sosegado sobre la eutanasia", ha defendido la portavoz de Ciudadanos en este debate, Sara Jiménez, antes de indicar su rechazo a las enmiendas presentadas y su apoyo a la norma socialista que, según ha apuntado, es necesario "mejorar. "Hay personas que en su libertad no quieren paliativos, sino terminar con su sufrimiento", ha declarado. A su juicio, la ley de eutanasia va de "libertades individuales" y del derecho de un persona "irse de esta vida" con "dignidad".



Desde el PNV, Joseba Agirretxea, cree que los de Casado y Abascal "quieren confundir" a la sociedad igualdando paliativos y eutanasia cuando "no son lo mismo", de hecho, los nacionalistas vascos no ven "incompatible" la regularización de la eutanasia y el desarrollo de los cuidados paliativos y creen que los texto alternativos presentados son "alternativos" a otra ley, además de señalar que son de "baja calidad". Del mismo modo, ha denunciado las "barabaridades" dichas por los portavoces de PP y Vox, dando a entender que esta norma pretende "eliminar a gente". "Es inadmisible", ha concluido.



El portavoz del PDCat, Sergi Miquel, ha reprochado a Echániz que haya hablado de "expropiar vidas" y ha lamentado que PP y Vox intenten "imponer" sus principios en esta materia a todos los enfermos; mientras el diputado de BNG, Néstor Rego, ha rechazado "categóricamente" las enmiendas de unas formaciones que ha calificado de "retrógadas" y que, a su juiciom están más preocupados de quitar derecho que de afianzarlos.



El diputado de Más País, Íñigo Errejón, por su parte, se ha dirigido a PP y Vox para señalar que si se aprobaran sus propuestas, los ciudadanos "sólo podrían morir de acuerdo con los valores de una minoría"; mientars que si sale adelante la ley de la eutanasia, los enfermos que así lo soliciten podrán morir de acuerdo con "sus propios valores, incluidos lo votantes" de 'populares' y Vox, "si así lo necesitaran". "Por eso, la libertad es superior y por eso la mayoria de la sociedad está de acuerdo en que avancemos en derechos", ha concluido.



Los representantes de Eh Bildu, Iñaki Ruíz de Pinedo; Nueva Canarias, Pedro Quevedo; y CUP, Albert Botran, ha mostrado su rechazo a los textos de PP y Vox y han recordado a ambas formaciones que el hecho de regular la eutanasia no implica que todos los enfermos vayan ha solicitarla o estén obligados a ello.