Equipo Trump considera otorgar más tiempo a TikTok para su venta

(Bloomberg) -- La Administración Trump está considerando la posibilidad de permitir más tiempo a los propietarios chinos de TikTok para organizar la venta de las operaciones estadounidenses de la popular aplicación de videos a un comprador estadounidense, según personas familiarizadas con el asunto.

Es probable que ByteDance Ltd., propietario de TikTok, no logre cumplir la fecha límite del 15 de septiembre definida públicamente por el presidente Donald Trump para que la compañía llegue a un acuerdo de desinversión de sus operaciones en Estados Unidos después de que las nuevas regulaciones chinas complicaran las negociaciones con los postores Microsoft Corp. y Oracle Corp., informó Bloomberg News el jueves.

En conversaciones preliminares con funcionarios chinos, se le dijo a ByteDance que cualquier propuesta debe presentarse para su aprobación con información detallada sobre cuestiones técnicas y financieras, y la revisión será sustancial y llevará tiempo, según el informe de Bloomberg.

Los asesores aún no le han presentado a Trump la decisión sobre si extender el plazo, dijeron las personas. Todas las personas hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza activa de las discusiones.

La Casa Blanca remitió preguntas al Departamento de Comercio, el cual no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Representantes de TikTok, Microsof y Oracle no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

TikTok se ha visto envuelto en un enfrentamiento entre las dos potencias más importantes del mundo. Trump ha intensificado su campaña de presión sobre China antes de lo que se augura serán unas elecciones presidenciales muy disputadas en noviembre. Funcionarios estadounidenses han criticado las prácticas de seguridad y privacidad de la aplicación, sugiriendo que los datos de los usuarios recopilados a través de la aplicación podrían ser compartidos con el Gobierno chino.

La fecha límite real para ByteDance sigue siendo una pregunta abierta en EE.UU. debido a una serie de declaraciones y órdenes de Trump que han generado confusión. Si bien Trump ha dicho que quiere un acuerdo para el 15 de septiembre, la prohibición de las operaciones de TikTok en EE.UU. que firmó el mes pasado en un intento por forzar una venta requiere que la compañía actúe antes del 20 de septiembre.

La documentación que implemente dicha prohibición, posiblemente bajo la Ley de poderes económicos de emergencia internacional, que permite al presidente regular el comercio internacional en respuesta a cualquier amenaza inusual para el país, será publicada en el Registro Federal cerca del 20 de septiembre, informó Bloomberg el 2 de septiembre.

Una orden posterior emitida por Trump el 14 de agosto por recomendación de un panel de seguridad nacional interinstitucional requiere que ByteDance venda el negocio de TikTok en EE.UU. dentro de los 90 días —dando tiempo a la empresa hasta después de las elecciones del 3 de noviembre—, lo que nubla aún más el cronograma para la venta de TikTok.

Las partes aún se apresuran a presentar un acuerdo preliminar a la Casa Blanca antes de la fecha límite de este mes, aunque no se puede finalizar ningún acuerdo antes de la aprobación de Pekín. También es posible que ByteDance se retracte completamente de una venta si determina que no puede satisfacer tanto a los Gobiernos y los postores como a sus propios accionistas.

Nota Original:Trump Team Eyes Giving TikTok’s Owners More Time to Line Up Sale

