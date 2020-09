En el Santos Laguna respaldan al uruguayo Almada, pese a malos resultados

El director técnico de Santos, Jorge Almada, da instrucciones a sus jugadores. EFE/José Méndez/Archivo

Torreón (México), 10 sep (EFE).- El presidente ejecutivo del Santos Laguna mexicano, Dante Elizalde, aseguró este jueves que la directiva respalda al entrenador uruguayo Guillermo Almada, pese a sumar dos victorias en nueve partidos del Apertura 2020.

"Hablar de ultimátum me parece acelerado. Tenemos que analizar lo hecho por Almada. Fue líder en el Apertura 2019 y tercero en el torneo que se suspende (Clausura 2020)", expresó Elizalde en rueda de prensa.

Santos, uno de los protagonistas en el balompié del país en el último año, sufrió bajas sensibles para el Apertura, como la del uruguayo Brian Lozano, quien se fracturó la tibia y peroné de la pierna derecha.

"La planeación del equipo se hace en conjunto con el cuerpo técnico y el área deportiva. Es un torneo atípico y desde ahí lo debemos analizar, a esto hay que sumarle las lesiones que terminaron en quirófano y que hoy nos tienen mermados", añadió.

El equipo de Almada, decimocuarto en la clasificación, no ha podido desplegar el fútbol ofensivo que acostumbró a su afición. En las nueve fechas disputadas suma 10 goles, sólo uno de ellos de su líder en el ataque, el argentino Julio Furch.

"El diagnóstico es claro, los resultados no se nos han dado, pero el transitar de los partidos nos deja tranquilos. El equipo está haciendo lo que sabe hacer. Estamos enfocados para el partido del sábado (ante Tigres UANL, en la décima jornada)", explicó el ejecutivo.

Elizalde aseguró que el proyecto de Almada en Santos Laguna es a largo plazo y que un mal torneo no le quitará al uruguayo sus logros en el pasado reciente.

"El apoyo a Guillermo y su cuerpo técnico es incondicional. En Santos buscamos el mediano y largo plazo. Hoy con este cuerpo técnico y el grupo de jugadores estamos convencidos que ese es el camino. No hay crisis o situación para considerar lo contrario", remarcó.

Otra de las bajas que tiene Santos es la del atacante ecuatoriano Ayrton Preciado, que desde su llegada en el Apertura 2018 sólo ha disputado 33 partidos producto de lesiones.

"Ayrton ha arrastrado una serie de lesiones en las tibias, lo cual ha impedido mostrar su nivel y las razones por las que se apostó por él. Está ansioso por volver y trabaja en una recuperación intensa. Lo tendremos listo para finales del torneo", concluyó.