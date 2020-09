El voto latino es la clave para llegar a la Casa Blanca, dice autor de "Tío Bernie"

Chuck Rocha es un estratega atípico en Washington. No fue a la universidad, trabajó en una fábrica y tiene un prontuario judicial.

Pero conoce al votante latino y por eso Bernie Sanders lo nombró su asesor y, con sus ideas, logró avances clave en las primarias.

Y aunque no fue suficiente para imponerse a Joe Biden en la contienda por la candidatura demócrata para enfrentar a Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre, otorgó a Sanders un importante capital político con victorias en California, Nevada y Colorado, todos ellos estados clave.

Con su pericia acumulada como presidente de una consultora llamada Solidarity Strategies, Rocha trazó una estrategia que convirtió a un senador blanco de 78 años nacido en Nueva York en el "Tío Bernie", abrazado por estrellas nacientes demócratas como la representante de origen puertoriqueño Alexandría Ocasio-Cortez.

Rocha, nacido en Texas, acaba de publicar un libro titulado "Tío Bernie" en el que brinda algunas herramientas para cortejar a un electorado clave y creciente, que muchas veces es desdeñado y que podría definir una elección muy reñida.

Pregunta: ¿Es el voto latino la clave para llegar a la Casa Blanca?

Respuesta: Creo que más que nunca en la historia de nuestro país porque el voto latino es muy importante en estados que Donald Trump tiene que ganar para garantizar su reelección, empezando con Florida. De ninguna manera Donald Trump puede ser presidente si no gana Florida.

Lo que quiero decir es que que no puede sumar 270 votos electorales (en el colegio de delegados que elige al presidente) sin ganar Florida y creo que hay, muchos, muchísimos latinos en Florida, pero también muchos tipos de votantes latinos en Florida.

El voto latino es la clave, si el dinero se gasta en hablar con nosotros.

P: ¿Cree que Biden puede ganar en Florida?

No hay duda de que podría. ¿Lo hará? ¿Va a haber suficiente dinero para asegurarse de que lo haga? Eso no se sabe, pero el hecho de que Barack Obama ganara el voto latino y ganara con el voto cubano, que es más importante, prueba que se puede, porque se hizo.

P: Pero desde entonces el gobierno de Barack Obama lanzó un acercamiento con Cuba

R: Si, pero también muchos de esos cubanos que han votado republicano, debido a que son tan viejos se han muerto y ahora hay muchos jóvenes de origen cubano que tienen la mayoría de edad, que están registrados para votar y que son de alguna manera más progresistas que sus padres.

P: ¿Cree que la promesa de Biden de otorgar la protección migratoria TPS a los venezolanos puede darle una victoria en Florida?

R: No, no creo, pero si lo puede ayudar. Fue una estrategia política inteligente porque muchos venezolanos que están ahora en Florida se inclinan más hacia los republicanos, pero no les gusta Trump porque en él ven un autoritarismo que parece el de un dictador.

P: ¿Cree que la base que votó por Sanders en las primarias va a votar por Biden?

R: La mayoría, pero no todos; pero sí, una mayoría lo hará. El resto está esperando escuchar qué va hacer por ellos Joe Biden. Están abiertos a Biden. La mayoría de todos los simpatizantes latinos de Bernie Sanders está abierta, la mitad de ellos están sin duda con Biden, pero los otros quieren oír un mensaje claro, conciso de por qué él merece sus votos.

P: ¿Le parece que Biden está dando ese mensaje?

R: Yo diría que todavía no, pero que va por el buen camino. Hace como tres semanas comenzó a gastar mucho dinero en comunicación en avisos de televisión en español en estados como Florida y Arizona.

P: ¿Considera que para Biden es una carga el estigma que tenía Obama, apodado el deportador en jefe por muchos latinos?

R: Sería una carga si estuviera compitiendo con un republicano con sentido común que hiciera algún esfuerzo para llegar a la comunidad latina. Sin embargo Biden tiene mucha suerte de que compite contra un republicano llamado Donald Trump que ha hecho cosas como poner a bebés en jaulas, que habla de construir un muro.

P: ¿Cuál fue su estrategia para tener buenos resultados en Nevada?

R: Primero hay que empezar muy temprano, contratar a latinos de la comunidad a la cual uno se dirige y consultores latinos. La mayoría de la gente lo que hace es tomar el inglés, hacer una traducción espantosa con Google y ponerlo en Univisión o Telemundo (...) Eso no funciona porque los jóvenes latinos no están viendo Telemundo o Univisión; están en sus teléfonos, en YouTube o mirando Hulu. (...) Nosotros teníamos material que era competente culturalmente, fuimos donde estaban los latinos y les hablamos de las cosas que les importan.

P: ¿Quién cree que va a ganar?

R: Joe Biden va a ganar la elección, pero no por mucho margen.

